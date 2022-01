Hokejista o anglickém angažmá: Dřív si člověk zabalil a jel, teď je vše složité

Trenérům svůj záměr vrátit se znovu na anglický led rozhodně netajil, i vedení žďárského klubu vědělo, že útočník Petr Štěpánek někdy během sezony s největší pravděpodobností přejde do Peterborough Phantoms.

„Jediné, co nikdo neznal, byl termín,“ přiznal jednatřicetiletý odchovanec žďárského hokeje. „Musela se totiž nejprve vyřešit víza a pak ještě další štos papírů.“

Kluci v kabině mi říkali, že i v Anglii se ještě roušky nosí, ale každý na to kašle.

Nakonec jste nicméně všechno zvládl a v pondělí nabral kurz Anglie, kde jste u Peterborough Phantoms působil už v sezonách 2016/17 a 2018 až 2020...

To, že poletím zrovna 17. ledna, jsem se ale dozvěděl zhruba týden předtím. Každopádně celé to vyřizování bylo strašné.

Odchod Velké Británie z Evropské unie je znát...

Přesně tak. Dřív si člověk jeden den zabalil a druhý prostě letěl, jenže teď je všechno strašně složité. Nejprve můj přesun zařizovali lidé z klubu, ale někdy začátkem prosince mi poslali hromadu hesel a čísel a řekli, že teď je vyřizování na mně.

Co následovalo?

Musel jsem jet do Prahy, kde mi brali otisky prstů a vyplnil jsem x dotazníků. No a potom jsem další měsíc zase jen čekal.

Neměl jste někdy chuť celý odchod do Anglie stopnout?

To víte, že měl, protože já obecně jakékoliv vyřizování nesnáším, jsem na tyhle věci alergický. Navíc tady je všechno v angličtině, kterou zase neovládám natolik brilantně, abych se podíval na text a četl ho jako v češtině.

Ve finále se ale všechno povedlo a vám může přesun do jiné soutěže pomoct. Na stránkách žďárských plamenů jste se totiž zrovna nešetřil. Doslova jste řekl: Moje výkony byly hodně špatné, místy až trapné. Co se stalo?

Nevím, tohle si člověk musí zhodnotit až s odstupem času. Třeba nakonec budu mít jiný náhled. A jak říkáte, možná mi změna pomůže.

Měl jste od začátku jasno, že se vrátíte zpátky do Peterborough? Nebyly ve hře i jiné kluby?

Ne, měl jsem to domluvené s tamním trenérem už na minulou sezonu, ale ta nakonec kvůli covidu ani nezačala. Proto jsme naši dohodu přesunuli na letošní ročník.

V jaké fázi se vlastně nyní anglická liga nachází?

Zhruba v půlce základní části, která končí začátkem dubna. Potom přijde na řadu play off.

Tak to si ještě zahrajete dost...

Právě. Doma je poslední utkání základní části druhé ligy naplánováno někdy na konec února. A když se týmu nepovede play off, bude mít po pár dnech po sezoně. Teď nemyslím zrovna Žďár, věřím, že tomu se dařit bude, ale jiné celky takhle brzy opravdu skončí.

Když se ještě vrátím k oněm peripetiím kolem vašeho přechodu do Anglie, ve stejném klubu jako vy přece působí také exjihlavský Aleš Padělek. Ten takové problémy s vyřizováním víza neměl?

Ne, protože on je jiný případ. Přesně tomu nerozumím, ale snad má anglické papíry. Opravdu nevím.

Nicméně budete mít aspoň s kým promluvit česky...

Když budu upřímný, já bych právě bral spíš to, aby všichni kolem mě mluvili jen anglicky. Vždycky jsem totiž největší pokroky dělal v době, kdy jsem bydlel s Angličany. Pak jsem si přivezl přítelkyni, se kterou jsem mluvil česky, a v kabině s Padim taky. To ale neznamená, že bych ho nejraději vyhnal. (směje se)

Každopádně přítelkyni už jste nechal doma?

Ano, ale jen proto, že má ve Žďáru skvělou práci. Je to pro ni lepší.

S bydlením jste spokojený?

Popravdě ani moc ne. Bydlím totiž dvacet kilometrů od města, takže pokud něco chci, musím pořád cestovat sem a tam. Nejde si jen tak někam dojít. Ani pro obyčejný nákup.

Bude těžké se zabavit?

Uvidíme, zatím jsem tady jen pár dnů. Ale je fakt, že jsem si s sebou vzal dvě knížky a jednu už mám přečtenou. (směje se)

Prozradíte, jaký žánr volíte?

Hodně čtu životopisy známých lidí. Především sportovců. Teď jsem třeba dočetl příběh fotbalisty Davida Limberského.

Zmínil jste mimo jiné i běžný nákup, podle informací, které do Česka dorazily, budete už brzy moct jít do obchodu bez respirátoru, protože Anglie všechna opatření proti covidu zruší...

Slyšel jsem to. I když, tady se to asi nepozná. Zatímco v Česku chodí nakupovat bez respirátoru opravdu minimum lidí, tady jsem nepoznal, jestli ho musím mít, nebo ne. Když jsem se pak na to kluků v kabině ptal, říkali mi, že se nosit musí, akorát na to každý zvysoka kašle.