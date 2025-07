Před dvěma lety sušický rodák vyzkoušel první zahraniční angažmá, když z plzeňské Škody zamířil do Finska. A severská liga mu sedla. Za první sezonu v Ilves Tampere nasbíral v 59 zápasech sedmatřicet bodů, na podzim dokonce vévodil tabulce střelců finské ligy. Neméně se Kodýtkovi dařilo i v helsinském IFK, kam odešel před startem minulé sezony.

Zažil zde ale i nepříjemné chvíle, a to když během základní části vyfasoval dva sedmizápasové tresty. Kvůli druhé stopce přišel o play off a nuceně musí odpočívat i čtyři úvodní kola v novém ročníku. „Pro mě to byl smutný závěr sezony, a hlavně ten druhý trest byl velmi přísný. Dali mi to sežrat, udělali z toho nejhorší zákrok sezony,“ ohlíží se brzy sedmadvacetiletý český reprezentant.

Máte za sebou první sezonu v Helsinkách, jak ji budete hodnotit?

Určitě to byla pro mě těžká sezona, přece jen jsem si zpočátku zvykal na změnu prostředí, ale postupně poznal trenéry i kluky v kabině a už to nějak jelo. Týmově jsme chtěli dojít dál, bohužel nás v prvním kole play off vyřadila SaiPa, což byl neúspěch. Z osobního hlediska to myslím bodově nebylo špatné. Sice jsem měl trochu jinou roli než v Ilves, tady musím být kreativnější. Na to jsem si nějaký čas zvykal, ale pak šel bodově nahoru. Celkově bych uplynulý ročník zhodnotil pozitivně, sice to nebyla moje úplně nejlepší sezona, ale taky ne nejhorší.

Srovnal jste se s novou rolí v týmu?

Jak jsem říkal, v Ilves byla moje pozice trochu jiná. Dostal jsem do lajny Kanaďana Marleaua, který má dobrou střelu a zpočátku i Leo Komarova, takže já byl ten, kdo má vymýšlet, a oni zakončovat. Naopak předtím jsem měl k sobě Šimona Stránského, který je výborný na puku a umí vás najít před bránou. Trochu jinou roli jsem měl i při přesilovce, kdy jsem chodil do předbrankového prostoru, což úplně není moje pozice, ale musel jsem se s tím popasovat. Každý zápas jsem měl icetime přes dvacet minut, ale když se potom přesilovka nehraje úplně přes vás, tak je těžší udělat nějaké body.

Jak na vás zapůsobilo hlavní město Finska?

IFK je jeden z největších klubů a každý soupeř, ať už doma nebo venku, vás chce porazit. Říká se, že celé Finsko nesnáší IFK, ale zatím jsem to moc nepoznal (úsměv). Lidi v Helsinkách víc žijí hokejem, jsou hrdí, že mohou být součástí klubu. I na hráče je větší tlak než třeba v Ilves, kde to bylo takové uvolněnější. S přítelkyní nebydlíme úplně v centru Helsinek, z čehož jsme zpočátku nebyli úplně nadšeni, ale zase je to kousíček na zimák.

Pokročil jste za dva roky ve finštině?

Neřekl bych (úsměv). Oproti české partě v Ilves se mnou v IFK působí jen Ronald Knot. Naštěstí. Je fajn mít někoho, s kým se můžete pobavit česky. Fini sice umí anglicky, ale když spolu mluví v kabině, tak jedině svojí řečí a to nerozumíte vůbec nic. Já za dva roky žádný velký pokrok neudělal, zvládnu jen pár slov. Ronald se učil finsky asi sedm měsíců a dokáže si třeba objednat jídlo v restauraci, ale když se kluci baví v šatně, je taky ztracený.

Koncem minulého roku jste při podávání rukou po zápase kopl protihráče bruslí. Co vás k tomuto excesu vedlo?

Na začátek řeknu, že se v žádném případě nechci nějak obhajovat a vím, že tohle do sportu nepatří. Byl to blikanec v hlavě, ale asi nejsem ani první, ani poslední, komu se to stalo. My jsme před zápasem s Pori měli hodně zraněných a všechno šlo proti nám. S tím hráčem jsme po sobě šli celý zápas, dostal jsem dva tvrdé hity a myslel, že ani nedohraju. Za už rozhodnutého stavu jsem byl poslední střídání na ledě a cestou ke střídačce dostal od toho frajírka hrazdu do žeber. V tu chvíli už jsem měl rudo před očima a vybil si frustraci při podávání rukou. Pak jsem si říkal, že jsem se po něm měl ohnat hned, ale to už zpátky nevezmu.

A přišel dlouhý trest..

Disciplinárka si na mně smlsla, napařila mi sedm zápasů. Finové jsou obzvlášť na cizince v tomhle nekompromisní a svoji roli zřejmě sehrálo i to, že jsem v Helsinkách, které nikdo moc nemusí. Měl jsem možnost se k faulu vyjádřit, ale myslím, že to nemělo žádný vliv. Když oznámili trest, tak mi bylo hrozně, asi nejtěžší okamžik mojí dosavadní kariéry. Chápu, že to nebylo fér, vyčítal si to, ale v podstatě vám nezbyde nic jiného, než trest přijmout a jít dál. Nejvíc mě štvalo odůvodnění komise, že jsem hráče mohl vážně zranit. Tohle mi přišlo směšné, každý kdo se pohybuje kolem hokeje, tak musel vidět, jak to bylo. Měsíc jsem pak nehrál a byl z toho hodně špatný. Musel jsem sklopit hlavu a trest přijmout. Navíc jsem vůbec nepřemýšlel nad tím, že ještě víc oslabím tým. Ve chvíli, kdy jsem se mohl víc prosadit, tak udělám takovou klukovinu. Ale musím říct, že všichni v klubu mi dost pomohli a stále mě ubezpečovali, že jsem pořád součástí týmu. To mě příjemně překvapilo, protože ne každý klub se k tomu takhle staví.

Na jaře přišel druhý trest za úder loktem a přišel jste o závěr sezony. Co k tomu říct?

To bylo trochu jiné. Se SaiPou jsme hráli první zápas play off a ten zákrok byl víceméně nešťastný. Prohrávali jsme 2:0, pak snížili a na led šla moje lajna. Po buly se dostal puk do našeho útočného pásma a já chtěl obránce dohrát. Jenže mi vyletěl loket a zasáhl ho do hlavy. Verdikt zněl znovu sedm zápasů stop, což je v play off šílené. Takových zákroků je během sezony spousta a rozhodně se tak tvrdě netrestali. Ale zřejmě sehrál roli i ten předchozí trest a dali mi to sežrat. Pět zápasů bylo za zákrok plus dva za to, že jsem byl trestán podruhé. Psali jsme i otevřený dopis na komisi, ale i když ten hráč nebyl zraněný, tak se bohužel nic nezměnilo. Opět to odůvodnili, že jsem chtěl protihráče zranit a vlastně z toho udělali nejhorší zákrok sezony. Když jsem se pak díval na podobné fauly, za které hráči dostávali třeba jeden nebo dva zápasy, tak jsem to nemohl pochopit.

V průběhu minulého ročníku se objevily spekulace o vašem návratu do Česka. Proběhlo nějaké jednání?

Vůbec. To bylo takové nešťastné, měl jsem podepsanou smlouvu v Helsinkách na dva roky, ale někdo napsal, že mám rok plus opci. Ona tam sice opce byla, ale jen z mé strany. To znamená, že jsem do konce ledna mohl podepsat jinde a dohrát v Helsinkách jen sezonu. To se ale nestalo a bylo jasné, že v klubu zůstanu i následující ročník. Najednou se objevily zprávy, že jdu do Třince, přitom jsem s nikým ani nejednal. Po nějaké době jsem se dozvěděl, že to vypustil jeden český novinář. Když jsem s ním později dělal rozhovor a ptal se, jak na to přišel, tak nevěděl, co říct. Dokonce se mě ptali i v klubu, co je na tom pravdy, a já musel vysvětlovat, že si to někdo vymyslel.

V reprezentaci máte odehráno přes padesát utkání, přesto až letos přišla první šance hrát na mistrovství světa. Věřil jste, že se prosadíte do konečné nominace?

Tomu musíte věřit, ale musím říct, že daleko těžší pro mě bylo zvládnout přípravné zápasy než samotné mistrovství. Tam už jsem si nepřipouštěl žádný tlak a hrál uvolněněji. Šampionát jsem si maximálně užil, nabral zkušenosti z velké akce, ze kterých mohu v budoucnu těžit. Hrát v jednom týmu s Pastrňákem, Červenkou nebo Nečasem bylo pro mě skvělé. Přesně takové zápasy na velkém turnaji vás mohou posunout, chcete je hrát. Zaznamenal jsem i nějaký bod, skvělá zkušenost i další motivace. Mrzí mě, že jsme nezvládli ty důležité zápasy a nedotáhli to tam, kam jsme chtěli. Každý chtěl dojít dál než do čtvrtfinále, ale bohužel to nevyšlo.

Petr Kodýtek a David Pastrňák na tréninku české hokejové reprezentace.

Neměl jste obavy, že předchozí tresty ve Finsku mohou ovlivnit vaši pozvánku do reprezentace?

Volali jsme si s Radimem Rulíkem a bavili se na to téma. Vzal to v pohodě, říkal, že mě zná a nemá s tím problém. Samozřejmě po takovém zkratu nechcete, aby na vás koukali v nároďáku jako na blázna. Když jsem se připojil k týmu, tak je jasné, že narážky od kluků byly na denním pořádku. Bacha, ať tě nekopne, to jsem slyšel často (smích).

Zanedlouho vás čeká třetí sezona ve Finsku, s čím do ní půjdete?

Po předchozích zkušenostech raději neočekávám vůbec nic. Sezonu můžete nějak odehrát, ale rozhoduje se v play off. Helsinky za poslední čtyři roky nepřešly přes první kolo a určitě bude cílem tuto bilanci zlomit. Bohužel díky trestu ještě přijdu o úvodní čtyři kola, což není příjemné. Ale samozřejmě se těším, až všechno začne. Máme nové trenéry, takže zase poznám jiné lidi. Co mám zprávy, tak nastupujícího Olliho Jokinena všichni chválí.

Vaše letní příprava probíhá v Plzni?

Ano, máme takovou skupinu a připravujeme se společně. Akorát do posilovny chodím sám a občas jezdím do Prahy ke kondičnímu trenérovi Dominikovi Kodrasovi, se kterým už spolupracuji asi šest let. V Plzni využíváme led s Lukášem Kaňákem, Matyášem Kantnerem, Davidem Špačkem nebo bratry Jiříčkovými. Do Finska odlétám na konci července a tam se budu připravovat společně s týmem.

Z finské ligy zamířili do Plzně bratři Petmanovi, budou velkou posilou?

Stoprocentně. Oba táhli v uplynulé sezoně SaiPu. Ville jako kapitán dovedl svůj tým až do finále a Mikko byl hodně vidět v play off, je silovým typem útočníka. Mám pocit, že by oběma mohla česká liga sednout. Zřejmě nastoupí spolu v lajně a pro Plzeň budou skvělou posilou.

Najdete si během sezony čas a sledujete zápasy Indiánů?

Jasně, jak mám možnost, tak se podívám. Ve Finsku se nehraje v neděli, takže většinou sledujeme zápasy s přítelkyní. Jsem v kontaktu s pár klukama, se kterými jsem ještě hrál, nebo s fyzioterapeuty. Já už vlastně ani moc hráčů neznám, kádr se obměnil, přišlo hodně mladých. Ale Škodovku mám pořád v srdci.