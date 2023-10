Petr Čech zase hvězdou zápasu. V hokejové brance lapil 62 střel: Masakr!

Jedenačtyřicetiletá fotbalová legenda, tentokrát s číslem 39 na hokejovém dresu, dostala cenu pro nejlepšího hráče utkání.

Stejný počet zákroků jako proti Streathamu si připsal v Premier League za celou sezonu 2009-10, kdy odchytal 34 zápasů.

„Byla to velká týmová práce a nakonec jsme to dotáhli. Za bojovnost a odhodlání jsme si trochu štěstí zasloužili,“ nakonec reagoval Čech, aniž by chtěl původně komentovat svůj výkon.

Jenže Anglie, která lednímu hokeji příliš neholduje, si jeho náramného výkonu všimla. V novinách se píše, jak byl Čech za mřížkou na helmě neobyčejně bystrý, mrštný a koncentrovaný. Mimochodem, když se sečte rozbruslení a samotný zápas, strávil Čech ve svém hokejovém „vedlejšáku“ čtyři hodiny a sedm minut. Jen pro představu, jaká to byla námaha: za celý čas spálil 3 329 kalorií, což je abnormálně vysoký výdej energie.

„Jo, byla to dřina, neustále jsem byl v zápřahu. Dokonce jsem chvilkami musel šetřit síly. Ale kluci mi pomohli a já si parádně zachytal,“ říkal.

Petr Čech se do hokejové branky postavil ještě během svojí úžasné fotbalové kariéry. Když měl čas a nepřekáželo to tréninkovém procesu v Chelsea nebo Arsenalu, vyjížděl na večerní tréninky do Guildfordu. Později přestoupil do Chelmsford Chieftains, on letošního června je pak registrovaný v Oxfordu. Každopádně si pořád plní svůj dětský sen: s lapačkou a na bruslích chytat soutěžní zápasy.

V National Ice Hockey League, jak se nazývá anglický hokejový systém, působí ve třetí nejvyšší soutěži. Oxford hraje v desetičlenné divizi jih. A vítězství nad Streathamem si považuje: „Byl to hodně důležitý a prestižní zápas, jelikož začátek sezony se nám výsledkově nepodařil. Potřebovali jsme zabrat. Navíc Streatham je tým, který soutěž třikrát po sobě vyhrál a pořád patří k nejlepším. Než přijeli k nám, byli stoprocentní. Porazili jsme favorita. Určitě nám to dodá sebevědomí a snad se od toho odrazíme.“