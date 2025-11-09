Tohle jméno nenese titěrná ulička náhodou. Můžete se podívat, na kteroukoliv stranu chcete, klidně i vzhůru. To všechno po sobě švýcarský podnikatel a hodinářský magnát Hayek zanechal. Muzeum Swatch Group. „Už ho mám proběhnuté,“ potvrzuje čtyřiadvacetiletý útočník, pro něhož je Biel už devátým angažmá pod Alpami.
Pro Čajku jsou hodinky ohromnou vášní. A také koníčkem, který se může pořádně prodražit. „Mám asi čtrnáctery. Omega, Tudor, luxusní hodinky si dám na ruku stejně rád jako třeba g-shocky za dva tři tisíce,“ pookřeje, když se rozvypráví. Tedy než ho na chvíli přeruší švýcarský veterán Gaëtan Haas, který vtrhne do místnůstky v útrobách haly, protože nutně potřebuje natočit video pro klubovou televizi.
Já se k rolexkám nepřirovnávám. Mám celkem důležitou roli, kterou se snažím plnit, i když bodově by to mohlo být lepší. Teď jsem spíš takové tudorky.