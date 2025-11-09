Jako vyhrabané rolexky. Čajka se musí v hodinářském ráji s nákupy krotit

Petr Čajka z Bielu v zápase s Ambri Piottou | foto: CTK / imago sportfotodienst / Marcio Machado Profimedia.cz

Šimon Tittel
Od našeho spolupracovníka ve Švýcarsku - Ze čtvrti Mett mu stačí dvacet minut svižné chůze podél říčky Schüss, která zásobuje místní jezero. Když se ohlédne směrem vpravo, v dáli spatří Tissot Arenu, domov hokejistů EHC Biel. Ještě pár kroků a Petr Čajka se ocitá na Nicolas G. Hayek Strasse.

Tohle jméno nenese titěrná ulička náhodou. Můžete se podívat, na kteroukoliv stranu chcete, klidně i vzhůru. To všechno po sobě švýcarský podnikatel a hodinářský magnát Hayek zanechal. Muzeum Swatch Group. „Už ho mám proběhnuté,“ potvrzuje čtyřiadvacetiletý útočník, pro něhož je Biel už devátým angažmá pod Alpami.

Pro Čajku jsou hodinky ohromnou vášní. A také koníčkem, který se může pořádně prodražit. „Mám asi čtrnáctery. Omega, Tudor, luxusní hodinky si dám na ruku stejně rád jako třeba g-shocky za dva tři tisíce,“ pookřeje, když se rozvypráví. Tedy než ho na chvíli přeruší švýcarský veterán Gaëtan Haas, který vtrhne do místnůstky v útrobách haly, protože nutně potřebuje natočit video pro klubovou televizi.

Já se k rolexkám nepřirovnávám. Mám celkem důležitou roli, kterou se snažím plnit, i když bodově by to mohlo být lepší. Teď jsem spíš takové tudorky.

OBRAZEM: Světové prvenství i náhrada za Plechárnu. Tady by se mohla hrát extraliga

Nová hala pro Dynamo pojme přes 22 tisíc lidí. Hotovo by mělo být v srpnu 2027....

Je to jen několik dní, co se prvoligová Jihlava zabydlela v novém. Multifunkční arény, včetně té pardubické, která se stane tou vůbec největší na světě, mají vyrůst i v české nejvyšší hokejové...

Proč pořád hraju hokej? Abych neztloustl! Jágrovi se aplaudovalo v New Yorku

Fanoušci New York Rangers legendárního Jaromíra Jágra přivítali potleskem, on...

Na kostce se objevil v první třetině během komerční přestávky. Usmál se, ukázal dres, zamával do kamery. A v hokejovém chrámu Madison Square Garden se začalo hromadně tleskat. „Pořád tu vládne...

Skvělý obrat Komety, Pardubice zvládly šlágr v Třinci. Radují se i Sparta či Plzeň

Brněnští hokejisté zasahují před brankou Aleše Stezky.

Hokejová extraliga nabídla další porci zápasů v rámci 21. kola. Kometa prohrávala s Českými Budějovicemi už o tři branky, nakonec ale slaví výhru 4:3 po prodloužení. Bitva mezi Třincem a Pardubicemi...

Vladaře vyhnalo Toronto z branky. Boston udolal Carolinu, Nečas pálil za Colorado

Gólman Daniel Vladař z Philadelphie zasahuje v utkání proti Torontu.

Boston díky gólům ze třetí třetiny urval v NHL těsný triumf 2:1 nad hokejisty Caroliny, zvítězil tak už potřetí za sebou. Hvězdný David Pastrňák tentokrát nebodoval, centr Pavel Zacha asistoval u...

Přibrždění střelci i bratři v útlumu. Kdo zatím v extralize nenaplňuje očekávání?

Sparťanský obránce Aaron Irving se raduje z gólu proti Třinci.

Svižný program se zastavil, přednost na chvíli dostane reprezentační hokej. Necelá polovina základní části je pryč, extraligové týmy mají prostor na odpočinek i hodnocení. Někde bude pozitivní, jinde...

Petr Čajka z Bielu v zápase s Ambri Piottou

Od našeho spolupracovníka ve Švýcarsku Ze čtvrti Mett mu stačí dvacet minut svižné chůze podél říčky Schüss, která zásobuje místní jezero. Když se ohlédne směrem vpravo, v dáli spatří Tissot Arenu, domov hokejistů EHC Biel. Ještě pár...

Nový lídr NHL. Do čela se po vítězství nad Pittsburghem posunulo New Jersey

Útočník Blake Lizotte z Pittsburghu střílí okolo Coltona Whitea z New Jersey.

Nabitý sobotní program hokejové NHL otevřela výhra New Jersey 2:1 po nájezdech nad Pittsburghem. Domácí Devils s Ondřejem Palátem v sestavě se tak průběžně dostali do čela Metropolitní divize i celé...

8. listopadu 2025  21:36,  aktualizováno  21:58

Nejde hrát jen třetinu... Češi až příliš pozdě napravovali dojem. Nestíhali jsme, ví Rulík

Finští hokejisté se radují z gólu proti Česku.

I kdyby čeští hokejisté z druhého utkání sezony nakonec vytěžili body, jistě by cítili, že jejich hra dost drhne. Nakonec ale na Finských hrách opět padli, opět zaslouženě. Domácí celek si vítězství...

8. listopadu 2025  21:20

Kolín zdolal Litoměřice a je druhý. Zlín se trápí, prohrál počtvrté za sebou

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Hokejisté Kolína porazili v souboji o druhé místo v tabulce první ligy Litoměřice 5:3. Středočeský celek ztrácí na Slavii 12 bodů, vedoucí Pražané zdolali v páteční předehrávce 20. kola B-mužstvo...

8. listopadu 2025  20:55

Česko - Finsko 2:4. Druhá prohra v sezoně, hokejisté se vzchopili až v závěru

Arttu Ruotsalainen z Finska saví se spoluhráči gól proti Česku.

Ani druhý zápas v sezoně čeští hokejisté vítězně nezvládli. Ve finském Tampere nestačili v rámci Euro Hockey Tour na domácí výběr 2:4. Trefy národního týmu obstarali Dominik Kubalík a Radim Zohorna.

8. listopadu 2025  15:40,  aktualizováno  18:51

Finské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi

Jakub Flek v obležení švédských hráčů.

Je tu první reprezentační akce olympijské sezony. Čeští hokejisté od 6. do 9. listopadu hrají na Finských hrách (dříve Karjala Cup). V prvním utkání nestačili na Švédsko, neuspěli ani v sobotu, kdy...

8. listopadu 2025  18:34

Jednoznačná záležitost. Švédové si smlsli na Švýcarech, nasázeli jim osm branek

Švédští hokejisté slaví gól proti Švýcarům.

Švédští hokejisté porazili na Finských hrách Švýcarsko 8:3. Seveřané navázali na úvodní domácí výhru z Ängelholmu nad Čechy (3:1) a vedou tabulku úvodního turnaje Euro Hockey Tour v sezoně s plným...

8. listopadu 2025  15:15

Vítězství na závěr turnaje. Rozhodující gól daly hokejistky Švýcarkám v oslabení

Nebezpečná situace před českou bránou, finské střele se staví do cesty Daniela...

České hokejistky zakončily vystoupení na turnaji Euro Hockey Tour ve švédském Ängelholmu výhrou nad Švýcarkami 1:0. Rozhodující gól vstřelila v oslabení Barbora Juříčková, čisté konto uhájila díky...

8. listopadu 2025  14:24

S McDavidem bych závodit nechtěl, culí se Kousal. Mluví o snech, rodině i přátelství

Sparťanský hokejista Pavel Kousal v podcastu Terezy Gojšové.

S kým by si chtěl zahrát v jedné formaci, kdyby si mohl vybrat jakékoliv hokejisty z celého světa? Zná význam čísla 23, jež nosí na zádech? Jaký sport si oblíbil nebo jaké jídlo nejčastěji vaří?...

8. listopadu 2025  9:30

Minnesota pětkrát překonala Ritticha, Chmelař prožil divoký debut v NHL

Brána Davida Ritticha v obležení hráčů Minnesoty.

Hokejisté Islanders v pátečním programu NHL podlehli na domácím ledě 2:5 Minnesotě. Všech pět branek inkasoval český gólman New Yorku David Rittich. Naopak vítězně skončila premiéra ve slavné soutěži...

8. listopadu 2025  7:18,  aktualizováno  8:10

Hokejová Slavia přehrála béčko Pardubic a první ligu vede o 13 bodů

Hokejisté pražské Slavie se radí.

Hokejisté Slavie vyhráli v Chrudimi nad béčkem Pardubic 2:1 a vedou první ligu již o 13 bodů. Dvakrát se favorit z Prahy prosadil v přesilové hře a vybojoval osmé vítězství z posledních devíti...

7. listopadu 2025  20:41

Ostatní nám závidí. Hudáček hubaté fandy vítá a tvrdí: Třinec má úplně jiné grády

Premium
Třinecký útočník Libor Hudáček provokativně slaví vítězný gól do sítě Pardubic...

Libor Hudáček, stejně jako hokejový Třinec, jitří v extralize emoce. O tom i o slovenské reprezentaci a přístupu k hráčům z ruské KHL v době války mluví Hudáček pro iDNES.cz a MF DNES, jejichž...

7. listopadu 2025

