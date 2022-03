Doma mi věří víc. Schneider po odchodu z Komety září v Salcburku

Schneider dostal favorita do pohody hned v prvním duelu série, když při výhře Salcburku 3:1 vstřelil vítězný gól a přidal jednu přihrávku.

„Pro mě je mezi extraligou a ICEHL největší rozdíl v tom, že v Rakousku mám větší podporu. Ve fázi sezony, kdy se mi nedaří a nehraju dobře, cítím víc, že mi tady chtějí pomoct dostat se do pohody. Cítím se víc jako důležitý hráč. Psychicky je to pro mě lepší,“ vypráví otevřeně.

V Kometě byl Schneider v první polovině sezony velkým oživením týmu i extraligy. Jen od září do prosince dal 16 branek, po zranění ruky se však zasekl a do své bývalé formy se už nedostal. Následně se trefil už jen čtyřikrát. „Vím, že česká liga je lepší než rakouská. Je těžší tam hrát. Vždycky jsem se snažil hrát naplno, samozřejmě ke konci sezony už mi toho moc nevyšlo. V extralize je tolik dobrých hráčů, že těžko budou čekat na mě, až se já zvednu. V ICEHL mám lepší pozici i díky tomu, že jsem Rakušan, a pokud mám těžší období, pomůžou mi,“ uvědomuje si třicetiletý borec.

Peter Schneider v reprezentačním dresu Rakouska.

Za Salcburk nastupuje coby asistent kapitána v elitní formaci. Čtvrtfinále proti Znojmu je pro něho zajímavé z vícero důvodů – především proto, že za Orly v mládeži hrál, nehledě na to, že ve Znojmě na tamním vícejazyčném gymnáziu i odmaturoval.

Od té doby se tam rád vrací. V základní části ICEHL fanoušky Orlů „pozdravil“ jedním gólem do sítě jejich týmu, v play off se mu víc daří na ledě rakouského celku.

„Nevím, jestli mi to věříte, ale mně jsou moje góly úplně jedno. Jasně že chci přispět k výhře, ale taky hraju hodně oslabení. Ve druhém zápase ve Znojmě jsme měli hodně vyloučených, chodil jsem do obrany a v útoku jsem toho moc neudělal. Takové zápasy jsou. Máme spoustu hráčů, kteří umí rozhodnout, nemusím to být pokaždé já,“ říká o svých dosavadních výkonech ve čtvrtfinále.

V předchozích letech, kdy hrával za Vídeň, prý na stadionu při zápasech proti Orlům ještě tu a tam potkával známé tváře. Letos už by je hledal marně. „Už je to dlouho od maturity, lístky na naše zápasy nikomu ze Znojma shánět nemusím,“ uculuje se. „Vždycky se tam rád vracím, hrál jsem tam juniorku, je tam dobrá atmosféra, hraje se tam dobře. Teď sice na nás fanoušci Znojma trochu nadávají, ale to je v pořádku, tak to je všude. Beru to jako návrat na příjemná místa,“ neskrývá Schneider svoje vazby na znojemský hokej.

Coby nejproduktivnější hráč ICEHL se navíc může v přímém souboji poměřit s druhým mužem kanadského bodování soutěže Radkem Prokešem na straně Orlů. Prokeš dal v základní části pětadvacet gólů, ve čtvrtfinále už se trefil třikrát a je největší zbraní českého týmu.

Hned v závěsu byli v produktivitě další znojemští útočníci Anthony Luciani a Sebastian Gorčík.

„Ze začátku sezony jsem jména jako Prokeš nebo Gorčík tolik neznal, ale jakmile jsem je viděl na ledě, hned jsem poznal, že jsou to výborní hráči. Ne náhodou jsou v bodování vysoko,“ říká Schneider uznale. Přestože Salcburk po výsledcích 3:1, 3:2 a 5:3 v sérii hladce vede, tuší jeho klíčový muž, že snadné to ještě s postupem do semifinále nebude. „My jsme tým, který jde hodně do forčekingu, tlačíme. Musíme si dávat pozor, aby se nám soupeř nedostal za záda a neujel nám. Jejich snaha vysunout křídlo dopředu a dát mu dlouhou přihrávku je častá a špatně to nefunguje, to musím říct. Je to pro nás těžké, a řekl bych, že trochu i pro ně; nevím, jestli je to styl hry, se kterým se dá vyhrát titul. Ale nějaký zápas s tím haluzově vyhrát jde. Oni to hodně hrají na buď, anebo. Máme s tím co dělat,“ míní Schneider.

Proto by byl rád, kdyby se Salcburk jako jeden z největších favoritů na titul v ICEHL nenechal ani vedením 3:0 na zápasy ukolébat. Tuší, že Orli ještě zabojují.

„Nejsou moc vylučovaní a mají dobrou přesilovku. To oni vědí a trochu ochotněji padají. Na nás je, abychom nedostávali tolik trestů, nechodili do oslabení a sérii už ukončili,“ apeluje.

V mezičase stíhá sledovat i zápasy Komety. „Přál bych klukům, aby předkolo s Libercem ještě otočili,“ vzkázal do Brna v pondělí odpoledne. Vůči svému bývalému klubu zahořklý vzdor rozporuplnému konci není. „Já nejsem nejdůležitějším členem organizace. Kometa zkusila změny, aby jí pomohly, nemůžu nic namítat,“ říká bez známek patosu. V kontaktu je s Peterem Muellerem, hvězdou Brna a taky bývalým hráčem ICEHL.

Že by ho lákal do Salcburku? „Peter hraje tak dobře, že ho Brno nebude chtít pustit a zůstane,“ usmívá se Schneider.