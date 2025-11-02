Do funkce se osmačtyřicetiletý mostecký rodák dostal teprve na začátku října, kdy na něj sportovní manažer a někdejší švýcarský reprezentant Martin Plüss ukázal, aby společně s novým hlavním koučem Heinzem Ehlersem vytáhli tápající velkoklub z krize.
V Bernu jste se rozkoukal rychle?
První týden to byl chaos. Musel jsem se bleskově naučit jména, přezdívky, sednout si s trenéry.
Hned v jednom z prvních zápasů jste jeli do Fribourgu, kde máte zázemí a šest let jste tam u áčka dělal asistenta. Střídačku jste našel správnou?
Jo, na to už jsem starý dost. Fribourg byl favorit, neměli jsme co ztratit, člověk tam jel trošku uvolněnější.
Ve dvaceti jsem podepsal smlouvu s Los Angeles, pak přišel první zápas, druhá třetina v tréninkovém kempu a otřes mozku. Přišel jsem o rok. Už jsem se z toho nikdy nedostal.