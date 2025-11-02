Kluci stáli na modré a já jsem držel sudí v kabině. Rosa o Švýcarsku a snu o NHL

Premium

Fotogalerie 9

Asistent Pavel Rosa při tréninku hokejistů SC Bern. | foto: SC Bern

Šimon Tittel
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Když na střídačce zvedne hlavu, přímo hledí na největší kotel hokejových fanoušků na světě. Ale že by to s Pavlem Rosou nějak zacloumalo? Neblázněte. Někdejší hokejový útočník, který si v NHL odkroutil 36 zápasů za Los Angeles Kings, zůstává i coby asistent trenéra Bernu v naprostém v klidu. „Vždyť o mně se moc nepovídá, žádný stres,“ líčí.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Do funkce se osmačtyřicetiletý mostecký rodák dostal teprve na začátku října, kdy na něj sportovní manažer a někdejší švýcarský reprezentant Martin Plüss ukázal, aby společně s novým hlavním koučem Heinzem Ehlersem vytáhli tápající velkoklub z krize.

V Bernu jste se rozkoukal rychle?
První týden to byl chaos. Musel jsem se bleskově naučit jména, přezdívky, sednout si s trenéry.

Hned v jednom z prvních zápasů jste jeli do Fribourgu, kde máte zázemí a šest let jste tam u áčka dělal asistenta. Střídačku jste našel správnou?
Jo, na to už jsem starý dost. Fribourg byl favorit, neměli jsme co ztratit, člověk tam jel trošku uvolněnější.

Ve dvaceti jsem podepsal smlouvu s Los Angeles, pak přišel první zápas, druhá třetina v tréninkovém kempu a otřes mozku. Přišel jsem o rok. Už jsem se z toho nikdy nedostal.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Florida vs. DallasHokej - - 1. 11. 2025:Florida vs. Dallas //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 3.00
  • 2.15
  • 3.70
Minnesota vs. VancouverHokej - - 2. 11. 2025:Minnesota vs. Vancouver //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.45
  • 4.60
  • 6.60
Columbus vs. St. LouisHokej - - 2. 11. 2025:Columbus vs. St. Louis //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.25
  • 3.70
  • 2.90
Philadelphia vs. TorontoHokej - - 2. 11. 2025:Philadelphia vs. Toronto //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.70
  • 3.50
  • 2.50
Montreal vs. OttawaHokej - - 2. 11. 2025:Montreal vs. Ottawa //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.27
  • 5.80
  • 10.00
Buffalo vs. WashingtonHokej - - 2. 11. 2025:Buffalo vs. Washington //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.70
  • 4.20
  • 4.40
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nečas mezi boháči, předčil i Pastrňáka. Podívejte se, kdo v NHL bere víc než oni

Dočkal se. A jak se ukázalo, období plné všemožných dohadů, spekulací či zvěstí o případném odchodu se vyplatilo strpět. Martin Nečas podpisem nové smlouvy s Coloradem (na osm let za 92 milionů...

Hokejová Jihlava má nového majitele, supermoderní halu. A teď chce do extraligy

Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla...

Balík pro Nečase. Český rekord! Rychlík z Vysočiny prodloužil smlouvu v Coloradu

Jeden podpis rozptýlil vleklou nejistotu. Po měsících plamenných spekulací je jasné, že Denver nebude pro hokejistu Martina Nečase pouhou přestupní stanicí. Hbité křídlo ve čtvrtek uzavřelo s klubem...

Pardubice padly v Olomouci. Liberec otočil utkání s Kometou, Kladno prožilo kolaps

Hokejová extraliga má za sebou 18. kolo. Zrodil se v něm nejeden zajímavý výsledek. Mistrovská Kometa padla na ledě Liberce 3:4, ačkoliv třikrát vedla. Podobně na tom je i Kladno, které neudrželo...

Třinecká jízda skončila v Hradci, Pardubice zničily Kladno, Plzeň zdolala Kometu

Ještě před první reprezentační přestávkou měla hokejová extraliga na programu kompletní 20. kolo. Vedoucí Třinec podlehl 1:4 na ledě Hradce, Pardubice smetly Kladno 8:3, Plzeň přetlačila Kometu 4:3...

Kluci stáli na modré a já jsem držel sudí v kabině. Rosa o Švýcarsku a snu o NHL

Premium

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Když na střídačce zvedne hlavu, přímo hledí na největší kotel hokejových fanoušků na světě. Ale že by to s Pavlem Rosou nějak zacloumalo? Neblázněte. Někdejší hokejový útočník, který si v NHL...

2. listopadu 2025

Boston ve třetí třetině udolal Carolinu, Nečas pálil za Colorado

Aktualizujeme

Nedělní bohatý program hokejové NHL otevřely předehrávané zápasy. Boston díky gólům ze třetí třetiny urval těsný výsledek 2:1 nad Carolinou a dokázal tak zvítězit už potřetí za sebou. Hvězdný David...

1. listopadu 2025  20:25,  aktualizováno  21:34

Domácí prokletí prolomeno, Jihlava poprvé v nové hale vyhrála. Vyšlápla si na Slavii

Hokejisté Dukly Jihlava na čtvrtý pokus ve své nové hale zvítězili. V 18. kole první ligy porazili lídra soutěže Slavii 5:2. Neuspěli ani nejbližší pronásledovatelé Pražanů. Druhé Litoměřice podlehly...

1. listopadu 2025  21:25

Velká pocta pro Dobeše. Českého brankáře vyhlásili v NHL třetí hvězdou měsíce

Montrealský brankář Jakub Dobeš byl v NHL vyhlášen třetí hvězdou měsíce. Českého gólmana, který v říjnu vyhrál všech šest zápasů, předčili v anketě jen útočníci Jack Eichel z Vegas a Mark Scheifele z...

1. listopadu 2025  19:37

Trenér Král se vrací do druhé nejvyšší soutěže, povede pardubické béčko

Necelý týden po konci u extraligového týmu Mladé Boleslavi se hokejový trenér Richard Král vrátil do Pardubic a povede prvoligovou rezervu. U béčka Dynama nahradil Tomáše Jirků, jenž v klubu skončil....

1. listopadu 2025  14:37

Velký hlupák se musí něco přiučit! Nečas radil Burnsovi, pak předvedli parádní akci

Urostlého vousáče zná celý hokejový svět, českého rychlíka si všímají zámořští fandové především v poslední době. Ovšem v pátek večer se jim předvedli spolu při parádní akci, která skončila vítězným...

1. listopadu 2025  12:36

Oživení Hradce odnesl lídr. Průlet říjnem? Tým se uzdravil a sedl si, těší Jergla

Hokejisté Hradce zakončili skvostný měsíc výborným výkonem a výhrou 4:1 proti Třinci, kterou zároveň završili oblíbené období. Stejně jako před rokem se po mátožném září, ve kterém většinou...

1. listopadu 2025  10:58

Euro Hockey Tour 2025/26: program a termíny turnajů, výsledky, kde sledovat

Euro Hockey Tour (EHT) je série turnajů určená pro nejlepší evropské hokejové reprezentace. Dlouhá léta se jí účastnily týmy Švédska, Finska, Česka a Ruska. Po vyloučení Ruska v roce 2022 kvůli...

1. listopadu 2025

Znamenitý Vladař v nové roli. Říká si o olympiádu, v týmu ho chválí: Překonává se

Asi netřeba dlouze přemýšlet nad otázkou, kdo povede národní tým do olympijského turnaje jako brankářská jednička. Okolo Lukáše Dostála se po zlatém šampionátu v Praze vytvořila aura hrdiny, s nímž...

1. listopadu 2025  9:45

Horácká aréna v Jihlavě je týden v provozu. Na domácí výhru Dukly se zatím čeká

Úvodní týden užívání má za sebou Horácká aréna, zbrusu nová multifunkční hala za 2,2 miliardy korun v Jihlavě. Co ukázaly první tři zápasy hokejové Maxa ligy, ve kterých domácí Dukla postupně hostila...

1. listopadu 2025  9:06

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Sparťané se pomstili za září, Kanaďan Shore se dostal na metu gólu na zápas

Dva zápasy a čtyři góly. V NHL byl na tripy zvyklý a možná tento moravský dvojboj Devinu Shoremu vlil novou krev do žil. Kanadský útočník nejprve ve středu vystřelil dvěma zásahy výhru Pražanů ve...

1. listopadu 2025  7:58

Nečas třemi body táhl Colorado k výhře proti Vegas, gól Hertla domácím nestačil

Hokejový útočník Martin Nečas třemi body za gól a dvě asistence řídil výhru Colorada 4:2 na ledě Vegas a stal se první hvězdou zápasu. Tomáš Hertl se podepsal pod oba góly poražených Golden Knights a...

1. listopadu 2025  7:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.