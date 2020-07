Nezdolný Dacjuk: NHL nevyšla, v Rusku se potká s trenérem Petersem

O Dacjukových myšlenkách na návrat do zámoří se hovořilo už loni, kdy mu končila smlouva v Petrohradu. Jelikož se nikdo neozval, tak zvolil návrat do rodného města, jenže touha ještě jednou zkusit NHL v něm pořád doutnala.

Jeho agent Dan Milstein o něm říkal: „Se zvyšujícím se věkem je sice o něco pomalejší, ale pořád má na ledě přehled. Když by se vrátil do Ameriky, lidi by chodili na stadion jen kvůli němu. Myslím, že by mohl hrát centra druhé nebo třetí formace. A své by odvedl i na přesilovce.“

Teď už je jisté, že na velkolepý návrat nedojde. Možná i kvůli špatné zkušenosti Los Angeles, jež se spálilo s Iljou Kovalčukem. Také on se vracel z KHL a ukázalo se, že to zdaleka není ten samý hráč, který kdysi zářil. U Dacjuka tohle riziko hrozilo pochopitelně stejně.

Čísla z uplynulé sezony naznačují, že nejlepší má už za sebou: ve 43 zápasech za Jekatěrinburg nasbíral 22 bodů (5+17), jinými slovy sbíral bod každý druhý zápas, zatímco předtím si držel dvojnásobný průměr.

„Pavel podepisuje poslední tři sezony vždy smlouvu na jeden rok. Nejdřív si užívá volno po konci ročníku, teprve pak se rozhoduje, co bude dál. Ale hokej miluje a v zásadě se dá říct, že končit se mu pořád nechce. Cítí se dobře, nemá žádné vážné zranění a je přesvědčený, že je schopný týmu výrazně přispět k dobrým výsledkům,“ vykládá Milstein.

Je logické, že pokud chce pokračovat v kariéře, tak právě v Jekatěrinburgu, odkud pochází a kde má pevné zázemí pro rodinu. Podle svého agenta je nyní už rozhodnutý, že skončí právě tam. Už se nikam nechystá.

V klubu se navíc sejde s trenérem Billem Petersem, s nímž se zná ze společného působení v Detroitu. Kanadský kouč podepsal v Jekatěrinburgu dvouletou smlouvu už v dubnu poté, co ho z Calgary vyštval Akim Aliu, jenž ho po dlouhých letech obvinil z rasismu, jehož se měl dopustit, když ho vedl v AHL.

Start nového ročníku Kontinentální ligy je naplánovaný na 2. září a Dacjukovou hlavní náplní v týmu bude předávat zkušenosti a usměrňovat zbytek mužstva. Ačkoli ho jistě dál žene i soutěživý duch, trofeje už tolik řešit nemusí. Tu poslední - Gagarinův pohár - získal už před třemi lety s Petrohradem.

Jinak má ve sbírce všechno: dva Stanley Cupy, olympijské zlato a také zlato z mistrovství světa, tudíž patří do Triple Gold Clubu. Poslední otázkou už zůstává, jak dlouho vydrží hrát na nejvyšší úrovni.