Což o lecčems napovídá.
„O důvodu absence nemá smysl spekulovat, ale kroky jsou to neobvyklé a zajímavé,“ pravil v podcastu Urheilucast redaktor Esko Seppänen.
Ten naznačoval, že Bartošák mohl porušit interní klubová pravidla. A že samotná kabina má, nebo už měla hlasovat o tom, jestli bude český brankář v klubu nadále pokračovat.
Bartošák po přesunu z Hradce rozehrál u Pelicans už třetí sezonu, etabloval se do role nepostradatelného člena týmu, stal se jasnou jedničkou, podával velmi solidní výkony.
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I v aktuální sezoně si držel výborná čísla, výrazně přechytával zkušeného finského gólmana Jussiho Olkinuoru, jenž má mimo jiné četné zkušenosti z mistrovství světa.
Jenže po reprezentační pauze už se mezi tyčemi neobjevil, v listopadu nenaskočil do jediného zápasu. Měl se dokonce vrátit do Česka, než ho klub vyřadil z kádru.
„Hráči Lahti mají právo být z chování své hvězdné gólmanské jedničky zklamaní, sami mají rozhodnout, jestli už ztratil jejich důvěru,“ vracel se Seppänen ještě k hlasování.
Toho má být součástí i krajan a spoluhráč Michal Jordán, absentujícího Bartošáka zastupuje také mladší František Poletín, v kádru figuruje i slovenský útočník Oleksii Myklukha.
Ač není jasné, co konkrétně za klubovými kroky ohledem Bartošáka stojí, už v minulosti se třiatřicetiletý odchovanec Kopřivnice několikrát provinil různými prohřešky.
V červnu urazil sexuální menšiny, klub se proti jeho komentářům jasně ohrazoval. Během dávného působení u Los Angeles čelil obvinění z domácího násilí vůči tehdejší partnerce, kvůli problémům s alkoholem a životosprávou přerušoval kariéru, spor vedl i se svým otcem, kterého měl několikrát fyzicky napadnout.
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Loučil se s ním po trablech Třinec, před třemi lety i Hradec, když se bez omluvy několikrát nedostavil na tréninky a nepřišel ani na sraz před zápasem.
Po čtyřech dnech pak končil i ve Spišské Nové Vsi, když odmítl podstoupit zdravotní prohlídku.
Teď má pohnutý osud i ve finském Lahti. Ale definitivně o něm mají rozhodnout jeho spoluhráči.