Finský klub doplnil konstatování, že žádné další komentáře a bližší podrobnosti poskytovat nebude. „Zároveň žádáme i o respektování jeho soukromí,“ píše se v prohlášení.
Bartošák působí v Lahti s přestávkami od roku 2020, v této sezoně zasáhl do sedmi zápasů, v nichž si Pelicans připsali tři výhry.
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Posledně chytal 31. října. V uplynulých třech utkáních v sestavě chyběl, jedničce Jussimu Olkinuorovi kryl záda Bartošákův osmnáctiletý krajan František Poletín.
Účastník mistrovství světa 2019 a dvou olympijských turnajů měl v minulosti problémy již v několika angažmá.
V roce 2015 čelil v zámoří obvinění z domácího násilí, o čtyři roky později skončil v Třinci v rozehrané sezoně, psychické problémy řešil alkoholem. Před třemi lety předčasně opustil Hradec Králové kvůli závažnému porušení smluvních povinností.