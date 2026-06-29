Bartošák urážel sexuální menšiny. Fašisti, mám právo na názor, vzkázal po kritice

Delší dobu se Bartošákovo jméno mimo hokejové dění příliš neřešilo. Ve Finsku se po odchodu z Hradce trochu vyhnul pozornosti médií, sportovně se mu dařilo, stal se týmovou jedničkou.
Jenže v pauze mezi sezonami se nezdráhal reagovat na konání akce v Helsinkách na podporu osob, které se narodily s ženským pohlavím, ale jejich genderová identita je mužská.
Nebyl první, před ním se vyjádřil i jiný hokejista Veli-Matti Savinainen z TPS Turku, jenž už v březnu odmítl nastoupit jako jediný z týmu v duhovém dresu na podporu LGBTQ+.
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„Jde mi především o to, že ideologii Pride nevnímám jako něco, co bych chtěl reprezentovat. Respektuji všechny lidi a věřím, že s každým by mělo být zacházeno stejně. Ale alespoň děti nechte na pokoji. Pride a město Helsinky se rozhodly, že by třináctileté dívky měly mít vlastní oddíl, ve kterém si budou vyrábět penisy. Co to sakra je?“ rozčiloval se v instagramovém příspěvku.
Upozorňoval na průběh akce, na níž si právě transmaskulinní lidé ve věku od třinácti do sedmnácti let mohli vyrábět „packery“, tedy vycpávky připomínající penisy.
Střetl se s kritikou, ale Bartošák s ním souzněl. „Díky za tvůj názor,“ napsal, než svůj komentář smazal.
Ani jeho reakce se neobešla bez odezvy, jeden z jeho odpůrců mu například odpověděl: „Svému otci jsi provedl nechutné věci. Je jasné, že takové monstrum jako ty nenávidí menšiny.“
Připomínal tím čtyři roky starou kauzu, kdy Bartošákův otec nahlásil policii, že ho jeho syn fyzicky napadl. Údajně navíc ne poprvé.
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„Monstrum jako můj otec si zaslouží, aby se mu to v životě vrátilo. Obzvlášť když své děti bije takovým způsobem, že už ani nemohou chodit do školy. Ale člen buzerantské menšiny jako ty to samozřejmě nikdy nepochopí. Jdi se s tím vyrovnat,“ odpovídal mu pro změnu sám Bartošák.
I tuto zprávu nakonec stáhl.
Tím však konflikt neskončil. Reagoval totiž také samotný generální ředitel Lahti.
„Tento komentář nijak nevyjadřuje názory ani hodnoty našeho klubu. V tomto ohledu jsme v zásadním rozporu, avšak nemůžete hráče spoutat a bránit mu v názorech. S Patrikem jsme to řešili a později rozhodneme o interních krocích,“ uvedl Pulliainen.
Poslední veřejné slovo měl ale nakonec přeci jen Bartošák, jenž v neděli nahrál na svůj Instagram video.
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„Tohle je zpráva všem fašistům. Žijeme ve svobodném světě. Ať už se mnou souhlasíte, nebo ne, já i všichni ostatní máme právo na vlastní názor. Odmítám být potrestaný nebo se bát vyjádřit svůj názor. Nikdo mi jako dospělému člověku nemůže říkat, co můžu říct nebo jak smím přemýšlet. Okej? Opatrujte se,“ řekl Bartošák.
Bartošák má u Pelicans smlouvu i na další sezonu. Teď však není jisté, zdali bude v klubu pokračovat.
Nedávnou přestřelkou na Instagramu opět připomněl svou historii, kterou provází řada kontroverzí.
Během působení v Los Angeles před deseti lety byl obviněn z domácího násilí vůči tehdejší partnerce. Klub na případ reagoval okamžitým pozastavením činnosti a následně s ním ukončil spolupráci.
Na podzim roku 2019 se dostal pro změnu do problémů kvůli řízení pod vlivem alkoholu. Následně vyšlo najevo, že měl dlouhodobější problémy s alkoholem a životosprávou, kvůli kterým poté přerušil kariéru a Třinec se s ním rozloučil.
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O necelé tři roky později následoval již zmíněný spor s otcem, v listopadu roku 2023 s ním zase ukončil smlouvu Hradec, podle kterého se Bartošák opakovaně bez omluvy nedostavoval na tréninky a nepřišel ani na sraz před zápasem.
O pár měsíců později měl namířeno do Spišské Nové Vsi, po čtyřech dnech ale v klubu skončil. „Bohužel Patrik po příchodu odmítl podstoupit zdravotní prohlídku, která byla jedním ze základních bodů smlouvy,“ vysvětloval generální manažer klubu Richard Rapáč.
Skončí nyní i v Lahti?