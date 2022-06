Bartošák v problémech: otec ho obvinil z napadení, policie zahájila vyšetřování

„Ostravští policisté přijali na začátku června letošního roku oznámení o fyzickém napadení. V současné době se tímto zabýváme, a to v rovině přestupkového jednání,“ uvedla pro iDNES.cz mluvčí ostravské policie Eva Michalíková.

Oznámení se má týkat událostí ze 4. června, kdy Bartošák před svědky v Ostravě-Heřmanicích údajně fyzicky zaútočil na vlastního otce, který skončil v pracovní neschopnosti.

„Tuto informaci (o přestupkovém jednání) zatím nevíme a budu to teprve zjišťovat. Pokud obvinění Dušana Bartošáka řeší policie a bude od nás chtít vysvětlení, tak jej podáme,“ reagoval právní zástupce Petr Kausta, který zastupuje českého brankáře.

Brankář Patrik Bartošák zasahuje proti ruské střele v utkání mistrovství světa.

O obvinění jako první informoval server iSport.cz, který mluvil s Bartošákem starším.

„Volal mi otec jeho ženy, že Patrik asi v něčem zase lítá, že mají strach. Jestli bych mu otcovsky nedomluvil. Snažil jsem se mu domluvit a dopadlo to tak, že mě chytnul pod krkem, vláčel mě celou chodbou a fláknul se mnou o protější sousedovy dveře,“ popisoval a dále sdělil, co mělo být obsahem rozmluvy.

„Upozornil jsem ho, že má zodpovědnost za své dvě děti a za manželku a že by se podle toho měl chovat. Ne být jako hulvát a chodit každý den pod vlivem návykových látek. Schválně neříkám alkoholu.“

„Klient se k obviněním otce zatím nebude vyjadřovat. Pan Dušan Bartošák několik dní před 4. červnem říkal, že se necítil dobře, a stěžoval si na psychické problémy, kvůli nimž bere silné léky,“ informuje Kausta.

„Po ukončení vyšetřování přistoupí pan Patrik Bartošák k právním krokům vedoucím k očištění svého jména od obvinění, která jsou jeho otcem prezentována v médiích,“ dodal.

Do situace se vložila také matka Patrika Bartošáka Andrea Bonková, bývalá manželka Dušana Bartošáka a sestra někdejšího hokejového útočníka Radka Bonka: „To pustí do novin muž, který zmiňované „neposlušné“ dítě po příchodu z hospody mlátil jak žito,“ napsala do příspěvku na facebooku.

Andrea Bonk To pustí do novin muž, který zmiňované “neposlušné” dítě po příchodu z hospody vytáhl z postele a zmlátil jak žito… který to samé dítě skopal do modra…muž, co zbil před malými dětmi svou manželku, která se s ním rozváděla, a vzápětí prosil, ať to nikde nehlásí jen aby se nikdo nedozvěděl, jaký je ubožák. Muž, co roky psychicky týral své nejbližší a nikdy nikdo se nic nedozvěděl, protože strach je sviňa. Dušan Bartošák byl, je a bude největší looser, kterého znám, parazit a nula

Následně připojila i další násilné činy, jichž se měl Dušan Bartošák dopustit a které on sám odmítá.

„Nemám se jak bránit, ale tohle není pravda. Nemám to jak vyvrátit, můžu jen konstatovat, že se to nestalo. Zato dobře vím, co se stalo mezi mnou a Patrikem,“ sdělil.

„Podle mého se problémů, kvůli kterým skončil v Třinci, nezbavil,“ vracel se Dušan Bartošák k více jak dva roky staré situaci.

Odchovanec vítkovického hokeje tehdy přerušil angažmá u Ocelářů a napsal prohlášení, v němž připustil, že osobní problémy řešil „v kombinaci s alkoholem“.

Jeho otec dále doplnil, že jej vlastní syn nenapadl poprvé a že předvedl několik dalších úletů. V roce 2016 měl s otcem vysklít dveře, násilí se prý dopustil i na obou svých bratrech...

„Pro mě, jako pro tátu, je to hrozně těžká situace... Kdybych ho kryl, snažil se to ututlat nebo bagatelizovat, tak jsem do budoucna zodpovědný za to, kdyby se někomu stalo něco horšího. To už nechci. Špatně se mi o tom mluví, ale nejde už jinak,“ vysvětloval, proč na syna podal trestní oznámení.

Už před sedmi lety byl Patrik Bartošák obviněný z domácího násilí. Když se v zámoří snažil prosadit do Los Angeles, podle tamních médií napadnul svou tehdejší přítelkyni, škrtil ji a vyhrožovat jí.

„Amerika má svou velkou pozitivní stránku, a to jak se o sebe lidi zajímají a starají. Negativní je, že tam neexistuje presumpce neviny, ale presumpce viny. Pokud neprokážete svou nevinu, tak vás společnost za vinného považuje. Ale to vlastně není jenom v Americe, ale i u nás v Česku,“ řekl devětadvacetiletý gólman v rozhovoru pro iDNES.cz.

Současná kauza se teď propírá také ve Finsku, kde působí. Do Lahti přešel z druholigového švédského MODO, v němž po konci v Třinci restartoval kariéru.

V reprezentačním dresu se účastnil světového šampionátu 2019 a dvou olympijských her, kromě Pekingu byl rovněž o čtyři roky dříve v Pchjongčchangu.