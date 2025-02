Bartošák se ve Finsku popral. Štvali ho soupeři, dostal trest do konce utkání

Žádný gólman nemá rád, když na něj hráči soupeři po chycení kotouče doráží. Na takové chování jsou hákliví i beci, kteří pak mají tendence klíčového muže týmu chránit.

Jenže Bartošák se rozhodl, že se tentokrát bude bránit sám.

Ve dvaatřicáté minutě se nejprve rychle přemístil, vytáhl povedený zákrok a udržel vedení Lahti 2:1. Dotírající Aaro Vidgren do něj několikrát šťouchl hokejkou, pak do něj najel tělem.

Kolem brankoviště se okamžitě vytvořila hromadná mela. Český brankář se po útočníkovi Jyväskylä ohnal, načež k němu přijel Mikko Perttu a stáhl mu masku.

Evidentně rozlícený Bartošák se na protivníka vrhl, zahodil lapačku i vyrážečku, rozdal pár ran. V bitce chtěl pokračovat i poté, co se oba od sebe snažil odtáhnout čárový rozhodčí.

Jedenatřicetiletý gólman i Perttu vyfasovali trest na pět minut plus do konce utkání, do branky Lahti musel švédský náhradník Olof Lindbom, jenž inkasoval už po dvou minutách.

Jyväskylä nakonec zvítězilo po samostatných nájezdech, pro Pelicans šlo o osmou porážku z posledních devíti duelů.

Zatím není jasné, zda Bartošák obdrží od disciplinární komise dodatečnou stopku. V prosinci podepsal s finským celkem, kde působil už v letech 2020 a 2023, smlouvu do konce sezony.

Rok nechytal, nikdo pořádně nevěděl, co od něj očekávat. I tak si na začátku angažmá vedl velice solidně, pro Lahti představoval vítanou vzpruhu.

„Neuvěřitelně nás držel, měl několik neskutečných zápasů. Je pro nás velkým přínosem, na tréninku maká,“ chválil minulý týden na reprezentační srazu parťáka z klubu útočník Luboš Horký.

Zkušený gólman momentálně drží úspěšnost zákroků 90,6 %. Poslední dobou se příliš nevede jemu ani zbytku týmu, který je v tabulce čtrnáctý a hrozí mu účast v baráži.