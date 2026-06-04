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Po covidovém skandálu řešil práci v Rusku. Švýcarský kouč ale chtěl příliš vysoký plat

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  12:27
Původně měl vést švýcarský národní tým na domácím mistrovství světa, jenže poté, co se provalila kauza z covidového období, musel Patrick Fischer u reprezentace skončit. Úspěšný hokejový kouč pak dostal nabídku na práci z Ruska, vzhledem k vysokým finančním požadavkům se ale na novém angažmá nedohodl.
Kouč Patrick Fischer na lavičce švýcarského národního týmu

Kouč Patrick Fischer na lavičce švýcarského národního týmu | foto: Reuters

Ustaraný kouč Patrick Fischer na střídačce švýcarské reprezentace sleduje zápas...
Trenér Švýcarska Patrick Fischer udílí pokyny hráčům v utkání s Kanadou.
Trenér švýcarských hokejistů Patrick Fischer během zápasu s Norskem na...
Trenér Švýcarska Patrick Fischer sleduje utkání proti Česku.
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Konkrétně se zajímala Jaroslavl, tedy tým, jenž v květnu získal Gagarinův pohár, když ve finále porazil Kazaň 4:2 na zápasy.

K triumfu v Kontinentální hokejové lize dovedl klub kanadský kouč Bob Hartley, který tak navázal na rok starý titul pod vedením Igora Nikitina.

Ani trofej však nepřesvědčila Hartleyho k setrvání na střídačce nejlepšího ruského celku posledních dvou let, už předem se totiž domluvil pouze na jednoročním kontraktu. V následující sezoně by měl podle serveru eliteprospects.com alespoň zastávat roli konzultanta.

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Lokomotiv se nicméně musel rozhlížet po jiných variantách, ve hře měli být severoameričtí trenéři a také právě Fischer.

Ten je bez práce od poloviny dubna, kdy vyšlo najevo, že na olympijských hrách v roce 2022 zfalšoval potvrzení o očkování na covid. Tehdy zaplatil pokutu a po zveřejnění nejprve neměl být dále trestán.

Avšak vedení švýcarského svazu posléze otočilo a rozhodlo se Fischera odvolat. Jen měsíc před domácím šampionátem, kde Švýcaři nakonec došli do třetího finále v řadě, ale potřetí se museli spokojit pouze se stříbrem.

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Už předtím bylo jasné, že Fischera v další sezoně po jeho téměř jedenáctiletém působení u reprezentace nahradí Jan Cadieux.

Na lavičku národního týmu se ovšem dostal o měsíc dříve. A Fischer se mohl rozmýšlet, kam povedou jeho další kroky. Ještě před oznámením Zdeňka Motáka a Pavla Grosse se dokonce spekulovalo o angažmá u českého výběru.

Reálnější obrysy nakonec mělo dostat působení u ambiciózního ruského celku. Jenže vyjednávání ztroskotalo v otázce financí.

Trenér Švýcarska Patrick Fischer udílí pokyny hráčům v utkání s Kanadou.

Podle informací z Ruska měl Fischer požadovat roční plat ve výši 160 milionů rublů (v přepočtu asi 45 milionů korun). A ačkoliv se Jaroslavl řadí mezi bohaté kluby, takovou částku neakceptovala.

Lokomotiv tak přebírá Dmitrij Kvartalnov, jenž už v organizaci působil v letech 2017 až 2019. Podle tamních médií má ročně pobírat 80 milionů rublů (přibližně 22,5 milionů korun), tedy polovinu toho, co měl žádat Fischer.

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Úspěšný kouč je výrazně podepsán pod vzestupem švýcarské reprezentace, se kterou získal celkem čtyři stříbrné medaile ze světových šampionátů, z toho třikrát z pozice hlavního kouče.

A i když jeho pověst narušila covidová kauza, o jeho služby bude mezi hokejovými kluby jistě zájem i tak.

Kam tedy Fischerovy kroky povedou?

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