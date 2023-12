Odveta? Za ni si není co vyčítat, říká pardubický obránce Čerešňák

Teď je situace jiná.

Dynamo baží po trofejích, a o kterou dostane šanci bojovat, tu chce majitel klubu Petr Dědek do vitríny. V letošní Lize mistrů tak nemohly být plány jiné, nicméně Dynamo muselo skousnout první nezdar. Skončilo ve čtvrtfinále. Se soutěží se v úterý paradoxně rozloučilo vítězstvím 3:2 na ledě finského celku Lukko Rauma, stopku ale vystavil zpackaný úvodní duel na pardubickém ledě, který Východočeši ztratili v první dvacetiminutovce. Prohráli 4:6 a celkově tedy 7:8.

„Sahali jsme po postupu, jsme zklamaní. V Raumě jsme podali velmi dobrý výkon, ale bohužel jsme neproměňovali šance,“ mrzelo Petera Čerešňáka, slovenského obránce Pardubic.

Góly Dynama přišly pozdě

Ten nakopl svůj tým využitou přesilovkou zhruba v polovině zápasu, další góly ale přišly příliš pozdě.

„Kdyby se nám povedlo dát ve druhé třetině ještě jeden gól, tak nás to mohlo nakopnout. Je ovšem těžké spekulovat. Sice jsme nakonec vyhráli, ale je to kruté,“ štvalo Čerešňáka.

Rozhodující dvě trefy během minuty v závěru třetí třetiny obstarali Adam Musil a Tomáš Hyka, Dynamu však stále jedna trefa minimálně do prodloužení chyběla.

„Na čtvrtý gól jsme měli minutu a půl. Dobrou střelu od modré tam měl Koště (Jan Košťálek), přišly i nějaké dorážky, ale bohužel to nedopadlo,“ krčil rameny Čerešňák. „Někdy to tak je. Nikomu není co vyčítat, měli jsme dobrý pohyb, napadání... Je hrozná škoda, že jsme si to pokazili v té první třetině prvního zápasu (Dynamo v ní čtyřikrát inkasovalo),“ dodal zkušený zadák. Do šatny však nemířil nijak zkroušený. Dynamo si nakonec bude působení v Lize mistrů po sedmileté pauze pochvalovat.

Pardubičtí hokejisté před utkáním Ligy mistrů

„Dojmy jsou pozitivní. Hráli jsme dobré zápasy se silnými soupeři a za každou takovou možnost jsme byli rádi. Mrzí nás, že nejdeme dál, ale snad si Ligu mistrů ještě někdy zahrajeme,“ přál si Čerešňák.

Tisíce kilometrů letadlem

V letošním ročníku se Dynamo pořádně nalétalo. V základní skupině muselo do švédské Skelleftey, do švýcarské Ženevy, do severoirského Belfastu a v play off potom dvakrát do Finska (v osmifinále Pardubice vyřadily Ilves Tampere). Určité plus tak lze spatřovat v tom, že Východočeši už v letošní sezoně nebudou muset nastupovat do letadla, výjimkou je pouze vánoční Spengler Cup ve Švýcarsku, kam se tým vydá na Boží hod. Třeba gólman Roman Will ale něco takového okamžitě smetl ze stolu.

„Neexistuje, nechci ani slyšet o tom, že by měl být konec v Lize mistrů k něčemu dobrý. Chci vyhrávat všechno a postupovat vždycky,“ řekl rázně. „Program je sice náročný, ale krásný. Hráli jsme Ligu mistrů, pojedeme na Spengler Cup, to jsou pro náš klub velké věci. Zároveň se nám daří v extralize. Zvládáme to dobře. Máme natrénováno a umíme se s tím poprat,“ dodal.

Will smekl také před pardubickými fanoušky, kteří, byť v menších počtech, objeli bez výjimky všechna venkovní utkání Pardubic. A že cesta byla často krkolomná. Do Raumy vyráželi autem přes polský Gdaňsk, odtud letadlem do finského Turku a následně autobusem do cílové destinace.

„Výborná zkušenost. Nesmírně si toho vážíme, že za námi fanoušci takhle cestovali. Snad si řekneme o účast v Lize mistrů i v příštím ročníku a celé se to zopakuje,“ doufala brankářská jednička Dynama.

Po středečním nočním příletu z Finska dostal tým volno až do pátku. O víkendu se pak začne chystat na poslední předvánoční zápasy v extralize. V pondělí hraje doma s Olomoucí, ve středu s Kladnem (začátky v 18 hodin) a přesně za týden sehraje sledovaný duel v Praze proti Spartě. Po šestnácti letech na něj vyráží speciální Dynamo Express.