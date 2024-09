Berlín a Straubing? Opět čekáme tvrdý hokej, říká pardubický útočník Mandát

„Podle mě to tam bude dost podobné jako v přípravě proti Mnichovu (3:2 po prodloužení). Speciálně Eisbären bude velmi houževnatý soupeř, hodně soubojů a rychlý hokej,“ odhadoval pardubický útočník Jan Mandát.

Suma sumárum Pardubice ještě před startem extraligy absolvují čtyři plnohodnotné zápasy. A může jít strach z toho, jakým stylem je zvládli. Otázkou zůstává, jak se bude Dynamo prezentovat ve zmíněných duelech „u sousedů“, ale určitý mustr existuje. Pro ně a následně i pro extraligu. Je jím skóre 12:1 ze dvou střetnutí proti Fehérváru (7:0) a finské Tappaře Tampere (5:1), ve kterých Východočeši zcela dominovali.

„Určitě je to povzbuzení, ale nedá se dívat jen na to, co bylo. Čeká nás toho ještě hodně a nesmíme se uchlácholit. Na každý zápas je potřeba připravit se velmi zodpovědně,“ nabádal Mandát.

Jeho tým se aktuálně ohlíží primárně za utkáním s maďarským Fehérvárem, ve kterém Dynamo často čelilo velmi ostrým zákrokům soupeře. Soupisku obou nadcházejících německých soků totiž opět lemuje řada Kanaďanů i Američanů, a lze tak očekávat tvrdou hru.

„Rozhodně, minimálně takhle nás na to trenéři připravují. Chceme vyhrát, ale jednoduché to nebude,“ uvědomoval si Mandát.

Úkolem jeho defenzivní třetí formace s Tomášem Vondráčkem a Patrikem Poulíčkem bude třeba uhlídat britskou ofenzivní hvězdu Liama Kirka, který loni nasázel 28 gólů včetně play off za Litvínov a před letošní sezonou se přesunul právě do Eisbärenu. Loni sice zmíněná pardubická letka excelovala v bojích o titul především ve hře dopředu, tentokrát ale bude muset začínat zase od začátku.

„Jsem hlavně rád, že naše lajna pokračuje společně. Hned od začátku jsme od sebe kvůli loňskému play off měli velká očekávání, ale všechno nejde hned. Musíme být trpěliví a poctivá práce se nám pak vrátí,“ doufal Mandát.

Do Německa se těšil na pardubické příznivce, kteří tradičně poženou svůj tým dopředu v obou zápasech. Dnes v 9 ráno vyrazil do Berlína speciálně vypravený fanouškovský vlak, v neděli se pojede do Straubingu autobusem. Odjezd je naplánován na 7. 30 z parkoviště za enteria arenou.