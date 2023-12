Odpočinek i poznávání Davosu. Volno si opět užijeme, těší se brankář Klouček

Když kapitán hokejových Pardubic Lukáš Sedlák před startem Spengler Cupu odhadoval, že se bude hrát ve stylu play off, tak se rozhodně nemýlil. Minimálně ne v případě druhého vystoupení Dynama na turnaji proti finskému celku KalPa Kuopio. Východočeši vyhráli 2:1 a zajistili si kýžený postup do sobotního semifinále, nicméně to hodně bolelo.