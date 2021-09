Znojemský návrat za hranice: vlajka vzhůru, aplaus a výhra pro Fryčera

Pod strop před duelem proti Vídni vystoupala červená plachta se jménem bývalého trenéra tamního týmu Miroslava Fryčera a číslem 14, s nímž legendární útočník československého hokeje válel v NHL.

Znojmo trénoval od února roku 2018, později byl zároveň jeho sportovním manažerem, a chystal se i na tuto sezonu, než 27. dubna zemřel.

Novinky v soutěži: 14 týmů, víc duelů * Hrací model ICE Hockey League letos napodobí model známý z české extraligy. Soutěž bude hrát 14 celků, což přinese základní část s dvaapadesáti koly. Následuje bez nadstavby rovnou play off.

* Prvních šest týmů postoupí přímo do čtvrtfinále, další čtyři si zahrají předkolo na dva vítězné zápasy. Pro čtvrtfinále pak platí, že první tři celky v tabulce si svoje soupeře vyberou, zbývající dvojici vytvoří čtvrtý v tabulce a jediný nevybraný tým. * Nováčky jsou vedle Znojma také slovinská Lublaň a italskýHC Pustertal. Nově se Orli utkají s Bratislavou, která přistoupila loni. * Hracími dny jsou úterý, pátek a neděle. Speciální režim bude mít ICEHL kolem vánočních svátků, kdy se budou utkávat týmy ležící co nejblíž u sebe. * Všechny domácí zápasy Znojma bude na webu nově přenášet sázková společnost Tipsport.

„Odešel, ale zůstává tu s námi,“ řekl o Fryčerovi jeho bývalý spoluhráč z NHL a kamarád Peter Šťastný, jeden z aktérů celé slavnosti. Společně s ním plachtu vzhůru vyslala vdova po zemřelém trenérovi Lenka Fryčerová a prezident znojemských hokejistů Pavel Ohera.

Fanoušci v ten okamžik nad svými hlavami rozvinuli velkou Fryčerovu podobiznu a naposledy se s ním rozloučili dlouhým potleskem. Orli pak památku oblíbeného kouče uctili výhrou nad silným protivníkem. Po velkém obratu Vídeň zdolali 5:4.

„Kdybych byl hráč, nemohl bych (po ceremoniálu) hrát. Mně to docela rozsekalo. Jsem klukům fakt vděčný, že to zvládli,“ řekl dojatý trenér vítězů Jiří Beroun o minutách před úvodním buly, během nichž se stadionem nesla podmanivá píseň Show Must Go On od skupiny Queen a na kostce nad ledem běžely záběry z Fryčerovy hráčské a trenérské kariéry. Hned v 1. minutě sice hosté sílu okamžiku zmrazili vedoucím gólem a po první třetině byl stav 1:3, Orli v sobě však našli sílu ke zvratu.

„Ceremoniál nás inspiroval,“ domníval se obránce vítězů Ryan Culkin. „Začali jsme špatně, ale fanoušci nás zvedli, podali jsme pak dobrý výkon a zvládli jsme to,“ dodal.

Sezona bude výjimečná

Fryčer je teprve druhou osobností znojemského hokeje, jejíž jméno na plachtě je zavěšené na konstrukci nad ledem. Tou první je Jaroslav Vlasák, bývalý majitel Orlů a strůjce jejich cesty z druhé ligy až na špici nejvyšší soutěže.

„Nebude jednoduché stát na modré čáře a sledovat celé to dění. Budu mluvit za celé Znojmo, že trenér Fryčer tady zanechal takovou stopu, která půjde jenom těžko překonat,“ odhadoval už před utkáním Radim Matuš, útočník Znojma.

Předzápasová slavnost se však nedotkla jen domácích. Trenérem Vídně je Dave Barr, bývalý kanadský hokejista a Fryčerův někdejší spoluhráč z jejich společného působení v Detroitu. Také hosté na modré čáře uznale klepali holemi o led.

Znojmo má po včerejšku za sebou sice největší, ale zdaleka ne poslední připomenutí odkazu výrazné klubové postavy.

Už od květnového začátku společné přípravy měli hráči v šatně vystavenou kartičku s jeho fotkou, na kterou se vždy při příchodu na trénink dívali.

„Sezona nebude jen o tomto prvním zápasu, ale ponese se celá v tomto duchu. Fryčer byl jedinečný. Stalo se to náhle, všichni to tady pořád cítíme. Kdo ho znal nejen jako trenéra, ale i jako člověka, pochopí, že nás čeká rozhodně speciální rok. Sezona bude výjimečná, bude mít jeho nádech, to je bez diskuse,“ řekl Matuš.

Umocní to nejen našité logo s číslem 14 na přední straně dresu Orlů, ale také speciální trička, v nichž budou hráči Znojma cestovat na venkovní zápasy. Stejná trička budou k dostání i v klubovém fanshopu.

V zápasech se pak Orli pokusí navázat na to, co s nimi jejich bývalý kouč začal a nemohl dokončit.

„Mirek už nestojí u ledu, aby nám po tréninku řekl: Poslechni, to nemělo koule! Dokázal říct, co bylo špatně, jak se co mělo dělat. Hráči mu naslouchali. Ale to je výzva i pro ně, jak budou fungovat. Občas mám chvilky, že přemýšlím, jak by to či ono udělal on. Byl to první trenér, s nímž jsem začínal, a tak uvažuji, jak by se zachoval on,“ přiznal trenér Beroun.