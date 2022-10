Ukázali, že máme kde brát, chválí Moták třinecké mladíky nasazené v Lize mistrů

„Liga mistrů je střet s jiným hokejem. Třeba Švédové i Davos hodně drží puk. Je to jiné než v extralize,“ ohlédl se za soutěží útočník Daniel Voženílek. „Ale třeba ve Skellefteae jsme odehráli dobrý zápas, rozhodlo až prodloužení, v němž jsme měli šance, ale gól jsme nedali. A škoda ztráty v Belfastu. Přesto je to pro nás velká zkušenost. Mrzí nás však, že jsme nepostoupili.“

Třinecký trenér Zdeněk Moták upozornil, že v Lize mistrů narazili na špičkové protivníky.

„Skelleftea vede švédskou ligu, Davos je v té své čtvrtý,“ řekl kouč. „Davoští mají spoustu výborných hráčů, švýcarské reprezentanty, pět Švédů, kteří mají za sebou NHL a reprezentační historii. Je tam Mates Stránský. Až na utkání v Davosu (0:4) a naší výhru nad Belfastem (4:0) byly všechny výsledky těsné. Soupeři byli opravdu výborní.“

I severoirský Belfast, který jediné body ve skupině získal za domácí výhru nad Třincem 3:2 na nájezdy?

„Všechna utkání jsou pro nás poučná, můžeme z nich čerpat. Od těch klubů si lze leccos dobrého vzít. I od Belfastu. Třeba vhazování nebo jiné detaily, na které se můžeme soustředit i v naší soutěži,“ odpověděl Moták.

Každopádně ho mrzí, že nepostoupili. Mohlo být důvodem i to, že se Liga mistrů hraje z kraje sezony? „Spíše ne,“ odmítl Zdeněk Moták. „Nám chyběli hráči. Ani jedno utkání Ligy mistrů jsme i kvůli zraněním nehráli kompletní. Zpočátku nám chyběl Andy Nestrašil, pak se zranil Petr Vrána. To jsou hráči, které je těžké nahradit, i když doma s Davosem jsme ukázali, že když budeme bojovat a dobře bruslit, můžeme porazit kohokoli. I kvalitní Davos.“

Proti Davosu trenéři nechali odpočívat brankáře Marka Mazance a útočníky Andreje Nestrašila, Tomáše Marcinka a Martina Růžičku. K tomu jsou stále na marodce útočníci Erik Hrňa a Petr Vrána.

Příležitost dostali mladíci – v obraně Marek Ročák, byť ten si už Ligu mistrů zkusil i dříve, a Vojtech Zeleňák a ve čtvrtém útoku Alan Łyszczarczyk, Oskar Haas a Pavel Matěj.

„Ukázali, že máme kde brát,“ těšilo trenéra Motáka. „Je důležité, že plnili věci, které jsme po nich chtěli. Byli dobře vybaveni bruslařsky i takticky. A bojovali. Víme o nich a v případě nějaké nepříjemnosti, i když bych byl nerad, kdyby nastala, mohou do mužstva naskočit.“

Jedním z mladíků, kteří proti Davosu dostali příležitost, byl devatenáctiletý útočník Oskar Haas. Byl připravený vyrazit s Frýdkem-Místkem, partnerským klubem Ocelářů, k prvoligovému duelu do Šumperka, ale místo toho se hlásil v Třinci.

„Bomba,“ komentoval svou premiéru v elitním třineckém celku na webových stránkách klubu. „Každé střídání, co jsem byl na ledě, bylo skvělé. Hlavně se ale soustředím na své výkony ve Frýdku-Místku, kam jsem přišel letos z juniorky. Skok do dospělého hokeje je velký. Rozhodně mám motivaci do další práce.“ Je pro Oceláře úterní výhra nad Davosem 4:3 na závěr skupiny povzbuzení do extraligy?

„Určitě. Vždyť Davos patří mezi nejlepší evropské týmy. Ale my víme, že když plníme, co máme, tak můžeme hrát s každým. Výhra je povzbuzení do náročných týdnů, které nás teď čekají,“ podotkl Daniel Voženílek. „Před námi je série domácích zápasů. Věřím, že budeme bodovat a posuneme se v tabulce výše.“

V pátek Třinečtí hostí Plzeň, v neděli Spartu a v úterý Olomouc. Vždy od 17.00.