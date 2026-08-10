Omlouvám se vám, ale končím. Kanadský hokejista překvapil, klub zůstal v šoku

Zdálo se, že se stane hlavní postavou švédského týmu HV71. Ambiciózní celek se po letech strávených ve spodních patrech tabulky SHL chce vyšvihnout výše a právě na Philpa hodně sázel.
Jenže ten si jen pár týdnů po podpisu smlouvy uvědomil, že hokej už dál hrát vůbec nechce.
„Omlouvám se HV71 i všem zúčastněným za načasování, ale rozhodl jsem se skončit s hokejem. Ztratil jsem motivaci a chtěl být upřímný, než abych byl myšlenkami někde úplně jinde. Myslím si, že takto je to lepší pro všechny,“ oznámil Philp.
Vedení klubu s ničím takovým rozhodně nepočítalo. Ani při podpisu kontraktu, ani nikdy poté je Philp o takových úvahách neinformoval.
ℹ️ Noah Philp bryter sitt kontrakt med HV71 och avslutar hockeykarriären.— HV71 (@HV71) August 7, 2026
🗨️ "Jag ber verkligen om ursäkt till HV71 och samtliga involverade kring tajmingen av mitt beslut, men jag har dock beslutat mig för att sluta spela hockey. Min motivation för hockeyn är inte där fullt ut… pic.twitter.com/L2xUhhRjqx
„Během léta jsme spolu pravidelně a dobře komunikovali. Takže jeho rozhodnutí pro nás bylo překvapením,“ popsal sportovní manažer HV71 Johan Hult. „Jen mi pak zavolal a řekl, že s hokejem končí a že s námi rozvazuje smlouvu.“
Ten usilovně pracuje na sehnání náhrady. Kdežto Philp má volno.
Mimochodem, s hokejem končil už dříve. Před ročníkem 2023/24 rovněž oznámil, že dává oblíbenému sportu sbohem. Jeho verdikt zveřejnil tehdejší generální manažer Edmontonu Ken Holland.
„Philp příští sezonu hrát nebude. Učinil rozhodnutí, že končí kariéru. Poslední rok byl pro něj složitý, řekl nám, že se chce přesunout ke Calgary a být poblíž rodině a přátelům. Kvůli osobním důvodům,“ pravil Holland, přičemž on ani Philp neupřesnili, proč se tak rozhodl.
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Oilers mu tehdy nabízeli novou dvouletou smlouvu. Byli s ním spokojení, chtěli, aby v klubu pokračoval. Ale Philp ne. Po jedné sezoně na farmě, kam se přesunul z kanadské univerzitní soutěže, se loučil.
Nakonec však jen na rok. Do sezony 2024/25 se totiž vrátil, dokonce si odbyl i premiéru v NHL, poprvé také bodoval.
„Neměl jsem žádná očekávání. Zkrátka jsem se přes léto připravoval a cítil jsem se dobře. Snažil jsem se hrát nejlépe, jak umím. To obvykle přináší výsledky,“ říkal tehdy.
Také v uplynulé sezoně si zahrál NHL, v dresu Oilers přidal dalších 15 zápasů, vstřelil v nich i dva góly, než si ho z waiver listu vzala Carolina. Ročník dohrál na farmě.
A pak už přišla ona domluva se švédským HV71 a následný další, zřejmě již definitivní šlus s hokejem.