Kmeti na bruslích. Jágr? Podle Švéda mladík, Vickström hraje v pětašedesáti

Ještě mu nebylo ani šest, když nastupoval v mládežnických kategoriích ke své první sezoně v dresu Falunu. Zatímco se učil ve městě známém obřími měděnými doly a pořádáním zastávek Světových pohárů v zimních sportech ťapkat na bruslích, psal se rok 1962.

V té době ztratil Gordie Howe, pozdější Vickströmův vzor, v Detroitu kapitánské céčko, světlo světa poprvé spatřily v porodnicích budoucí hvězdy NHL jako Adam Oates, Chris Chelios nebo Grant Fuhr či známí trenéři Barry Trotz s Jukkou Jalonenem.

Malý Ellert tehdy jistojistě netušil, že se jedná o první ze šedesáti hokejových ročníků, do kterých zasáhne. Tedy minimálně šedesáti...

„Nemyslím si, že bych dělal něco speciálního. Ale chcete dobrou radu? Vždy si najděte správné spoluhráče,“ líčil Vickström před rokem v rozhovoru pro server TheScore.com.

Během minulé sezony jej zbrzdil koronavirus. Soutěže byly zastavené, sám se navíc nepřítelem sportu v posledních letech číslo jedna sám nakazil. Kariéru však neukončil, do nového ročníku opět naskočil. Devětadvacetiletý syn Timy, s nímž bok po boku za celek BK Ockra nastupoval, se soustředí už spíš na dokončení studia a pozici funkcionáře. Zato vitální tatínek nadále brázdí švédská kluziště.

„S hokejem jsem skončil dřív než můj otec,“ směje se Timy.

V týmu z páté nejvyšší soutěže má Ellert za parťáka třeba Daniela Sperrleho, bývalého gólmana Linköpingu, jenž si zachytal i KHL za Dinamo Riga.

Ve Falunu je Vickström celebritou. Nenajdete příliš hokejistů z regionu, kteří by se s ním v průběhu svých kariér aspoň jedinkrát na ledě nesetkali. Neulevuje si, nevypouští tréninky, i přes pokročilý věk maká naplno. Jinak by už mu tělo zřejmě dávno hrát nedovolilo.

Až se jednou se svým milovaným sportem rozloučí, rád by se přestěhoval na Filipíny, kde vlastní dům. Jenže uzavřít kariéru je rozhodnutí, které odložil už několikrát, a nezdá se, že by se do něj hrnul. Hodlá hrát, jak dlouho to jen půjde.

„Vlastně nevím, jestli chci, aby skončil. Ale v naší lize je dost tvrdých, urostlých chlápků a rozhodně nechci, aby se zranil. Bylo by to zbytečné,“ přemítá syn Timy.

Moc starý, nebo mladý? Důležitý je přínos

Švédsko je celkově zemí, v níž se hokejisté „dožívají“ vysokého věku. Stejnou soutěž jako Vickström hraje i pětapadesátiletý Robert Burakovsky. Že vám tohle jméno něco říká? Není divu, jeho syn Andre prožívá momentálně v dresu Colorada nejlepší sezonu v kariéře.

Otec Robert ale sám prožil úspěšný hokejový život. V devadesátých letech si i on na 23 zápasů vyzkoušel nejslavnější soutěž, v Ottawě ale výrazněji neprorazil a potloukal se po nejrůznějších evropských ligách.

Kromě Švédska hrál postupně v Rakousku, v Německu, ve Finsku, ve Švýcarsku, v Dánsku a v Itálii. V roce 2013 poprvé ukončil kariéru, jenže k hokeji se posléze vrátil. Dokonce třikrát.

A že ani v pokročilém věku není na ledě jen pro okrasu, ukazují i statistiky z probíhající sezony, do které naskočil po třech letech bez hokeje. Šest zápasů, jedenáct bodů.

Pětapadesátiletý Robert Burakovsky v dresu IK Pantern.

„Vždycky říkám, že není důležité, jestli jste starý, nebo mladý. Jde jen o to, abyste byl pro tým platný,“ vykládal Robert před nedávnem pro The Athletic.

Přitom už před více než deseti lety tvrdil, že hraje svou poslední sezonu. Jeho láska pro hokej ovšem byla až přílišná, svrbění nohou nikdy neodolal. Když mu nyní po tříleté pauze přišli po premiérovém zápase, ve kterém nasbíral tři asistence, gratulovat soupeři, bál se, že se mu jdou vysmát, proč se i po padesátce ještě zesměšňuje.

Jednu změnu však kvůli vyššímu věku přeci jen musel udělat. Ač platil za vynikajícího útočníka, přesunul se do obrany, kde se dá hrát přeci jen o něco úsporněji. Teď ho však čeká pauza, na přelomu roku musel podstoupit operaci ramene a o zbytek ročníku nejspíš přijde.

A jestli se do akce vrátí? Syn Andre doufá, že tatínka v ostrém zápase ještě spatří. „Sám ho ale následovat nebudu, v padesáti mě uvidíte leda tak na golfovém hřišti,“ usmívá se.

Lipničtí veteráni na Plzeňsku

Abyste našli pravé hokejové veterány, nemusíte hledat pouze v zahraničí. Na první dobrou se samozřejmě nabízí Jaromír Jágr, útočník a majitel extraligového Kladna, jenž v polovině února oslaví padesáté narozeniny.

Pro nejvýraznější pamětníky však musíte zamířit o pár hokejových pater níž. Konkrétně do krajské soutěže Plzeňského kraje, ve které za Sokol Lipnice válí dva nejstarší čeští hráči, které mezinárodní hokejová databáze eliteprospects.com eviduje.

Jaromír Jágr v dresu Kladna během zápasu v Pardubicích.

Útočníkovi Jaroslavu Pranterovi je 63 let, jeho parťákovi Josefu Čechurovi dokonce 65. Ten se stejně jako Vickström narodil v roce 1956, jenže zatímco Švéd má narozeniny v únoru, lipnický obránce v dubnu. Je tak o 45 dní mladší než nejstarší aktivní hokejista na světě.

A jací další velezkušení hráči se ještě po kluzištích potulují? Ve druhé litevské lize hraje za Lokiai Vilnius obránce Juzef Kurcevic, tomu bude 65 let ve druhé polovině března.

Veteránky ale najdeme i mezi hokejistkami, třeba ve druhé rakouské lize, kde za dámy Red Angels Innsbruck nastupuje 64letá Maria Senkowská. O půl roku mladší je Nora Gómezová, ta zvládá ve Španělsku nejvyšší ženskou soutěž. V probíhající sezoně sbírá obránkyně do statistik průměrně dokonce půl bodu na zápas.