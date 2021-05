Hustý los. Boleslavští hokejisté se těší na švédskou Frölundu

Před pěti roky dostala Mladá Boleslav poprvé v historii možnost reprezentovat v hokejové Lize mistrů. Vypadla v základní skupině.

Letos zkusí tenhle nevýrazný výsledek vylepšit, ale bude to mít nesmírně obtížné.

Los ji poslal do skupiny se švédskou Frölundou čili nejúspěšnějším celkem soutěže, který už čtyřikrát sebral pohár pro celkového vítěze. K tomu finský tým IFK Helsinki a švýcarský soupeř Lions Curych, tedy celky ze špičkových evropských soutěží.

Prodrat se dál z téhle obrovsky silné konkurence, k tomu bude potřeba pořádný kumšt.

„Los nám určil velice kvalitní protivníky, jsou to nesmírně kvalitní mužstva, organizovaná a silná. S Frölundou jsem měl tu čest, už když jsem trénoval v Litvínově, a je to opravdu top tým. To samé bude nepochybně platit o Helsinkách. A samozřejmě o Curychu, Švýcaři hrají skvělý styl hokeje,“ vyjádřil se pro klubový web boleslavský kouč Radim Rulík. „Účast v Lize mistrů vnímáme jako odměnu za naši práci v loňské sezoně a zároveň příležitost konfrontace s předními evropskými kluby.“

Při zmíněné premiérové účasti Středočechů v Champions League se podle některých vyjádření zdálo, že hráči k účasti v evropské soutěži nepřistupují s plnou vážností. Extraliga měla v jejich hlavách přednost. Nyní už se šéf klubu Jan Plachý nechal slyšet, že přikládá účasti v Lize mistrů maximální důležitost.

Sportovní ředitel Radim Vrbata doplňuje: „Vzhledem ke skladbě našeho kádru to bude zajímavá zkušenost pro mladé hráče, protože konfrontace s týmy ze zahraničí je nenahraditelná. Co se týče cílů, tak žádný konkrétní nemáme, ale určitě se budeme chtít prezentovat stejným stylem jako v předchozích letech v extralize a sami jsme zvědaví, na co v Evropě bude stačit.“

Sparta a Hradec ve finále

Hokejová Liga mistrů má teprve krátkou historii. Hraje se od sezony 2014/15 a vítěze zná pouze ze dvou zemí. Čtyřikrát dominovala Frölunda Indians, jednou další švédský celek Lulea HF a jednou finský mančaft JYP Jyväskylä. Pro české organizace bylo maximem dvakrát finále, probojovala se do něj Sparta a Mountfield HK.

Tak vysoko se zatím Mladá Boleslav nedívá. „Cíle se hodně těžko stanovují. Skupinu máme těžkou, ale samozřejmě chceme uspět, před takovými týmy se budeme chtít ukázat a postup ze základní skupiny by byl super,“ těší se kouč Rulík. „I kdyby to nevyšlo, tak to pro nás bude obrovská zkušenost a velká osobní zkouška. Takové věci vás posouvají.“

Každopádně by bylo skvělé, kdyby se do ochozů hokejových stadionů mohli vrátit fanoušci. Souboj s Frölundou by i pro ně byl velkým sportovním svátkem.