Stojím na straně Ukrajiny, co vy? Pnutí ve slovenském hokeji trvá, kritice čelí i šéf

„Znám jeho stanovisko i lidí okolo něj. Jeho syn má odejít na univerzitu do Ameriky. Miro tam hrál, vydělal si tam peníze, ale teď potichu podporuje opačnou stranu,“ řekl Radosa v rozhovoru pro JOJ 24.

V posledních dnech si se Šatanem, který má za sebou čtrnáct sezon v zámořské NHL, pravidelně vyměňuje názory přes média a sociální sítě.

„Tím, že do svých problémů zatáhl můj osobní život a členy mé rodiny, překročil hranice slušnosti,“ ozval se šéf hokejového svazu a bývalý kapitán slovenské reprezentace.

Nechtěl se jen bránit, neodpustil si drobné rýpnutí. Poukázal na Radosovy údajné ekonomické neúspěchy v Trenčíně a marnou snahu o založení soukromé hokejové ligy.

„Z toho pramení jeho frustrace vůči mně a svazu. Tento ‚supermanažer‘ byl přínosem pro Duklu, jen když sbíral hokejky pro trenčínské muzeum. Odrazem jeho manažerských schopností jsou i dluhy, které nasekal v pozici jednatele Asociace profesionálních hokejových klubů.“

Ani Radosa s odpovědí dlouho neotálel. Na sociální síti X zveřejnil otevřené prohlášení adresované nejen Šatanovi, ale také šéfovi Slovenského olympijského výboru Antonu Siekelovi.

Prohlášení Miloše Radosy na sociální síti X:

Bývalého hokejistu označil za nevyzrálého a nezkušeného manažera: „Zatímco jsem obchodoval po celém světě, vy jste cestoval po zápasech v NHL, četl knihy a hrál počítačové hry. Člověk s morálními hodnotami by na vašem místě rezignoval, ale od vás něco takového čekat nelze.“

Radosa patří ve slovenském sportovním prostředí k nejvýraznějším ruským kritikům. Nijak se netají proukrajinským postojem, veřejně odsoudil i účast ruských a běloruských reprezentantů na olympijských hrách v Paříži.

„Od začátku invaze stojím na ukrajinské straně. Několika sportovcům a jejich rodinám jsem zařídil ubytování, jednu rodinu jsem ubytoval u sebe,“ uvedl.

A posléze položil Šatanovi a Siekelovi otázku: „Komu jste pomohli vy dva? Všem na Slovensku je jasné, na jaké straně stojíte. Vaším mlčením jen dehonestujete sebe a celé sportovní hnutí.“

Už na začátku roku avizoval, že nejpozději po aktuální sezoně skončí ve funkci předsedy představenstva v Trenčíně. Vadí mu chování dalších vysoce postavených klubových činovníků.

„Říkají, že sport je apolitický a vzápětí se fotí s politickými představiteli, kteří veřejně prezentují náklonnost k Putinově okupantskému režimu, který vraždí nevinné lidi včetně dětí.“

Na sociální síti X se opřel také do gólmana Hudáčka, jenž v minulé sezoně působil v KHL v dresu Barysu Astana. A nijak se netajil tím, že by se do ruské soutěže v případě další nabídky rád vrátil.

„Hráče, kteří odešli do KHL v první vlně, vnímám jako chamtivé a bezcharakterní. Ale to, co předvádí Hudáček, hraničí s propagandou,“ prohlásil slovenský funkcionář.

V rychlém ukončení působení zkušeného brankáře na Kladně podle něj hrála důležitou roli česká média a fanoušci: „Postavili se k tomu jasně, vedení klubu muselo reagovat. Jde o jedinou legální a legitimní cestu, jak lidi probudit.“

Za další vzory považuje skandinávské a pobaltské státy, které ruskou agresi a ostatní záležitosti s ní spojené odsuzují. Naopak slovenský přístup k celé otázce je pro něj dlouhodobým zklamáním

„Chtěl bych se jednou probudit v zemi, kde žijí lidé s takovým přemýšlením. U nás to bohužel nehrozí.“