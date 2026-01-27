Potřebuju domů. Bývalý sparťan žádal o návrat na Slovensko, pak podepsal v KHL

Autor:
  12:11
Počítalo se s tím, že opět zakotví doma. Také proto, že předčasné ukončení jeho krátkého angažmá v Ambri-Piotta odůvodnil osobními důvody. Slovenský obránce Michal Čajkovský se ale nakonec vrátil do ruské KHL, kde podepsal smlouvu s Čeljabinskem.
Slovenský obránce Michal Čajkovský vyváží puk zpoza branky.

Slovenský obránce Michal Čajkovský vyváží puk zpoza branky. | foto: CTK / imago sportfotodienst / Fabrice De Gasperis ČTK

Slovenský hokejista Michal Čajkovský bojuje o puk na mistrovství světa.
Slovenský obránce Michal Čajkovský v souboji s jedním ze švédských hráčů.
Do roztržky proti Lotyšsku se zapojili také slovenští hráči Vladimír Dravecký...
Michal Čajkovský (vlevo) se natahuje po puku v utkání mezi Slovenskem a Itálií.
10 fotografií

Třináctý celek švýcarské ligy v nedělním oficiálním prohlášení oznámil, že bronzový medailista z olympijského turnaje v roce 2022 končí už po šesti odehraných zápasech.

„Hráč vyjádřil přání se z osobních důvodů vrátit na Slovensko. Klub jeho žádosti vyhověl,“ píše se na klubovém webu Ambri-Piotta, kde Čajkovský v listopadu podepsal smlouvu do konce sezony.

Během Spengler Cupu, tradičního vánočního turnaje v Davosu, kterého se na konci minulého roku znovu zúčastnila i Sparta, ve dvou zápasech vypomohl Fribourgu.

Teď se třiatřicetiletý hokejista vrací do Ruska.

„Potřebovali jsme ještě jednoho obránce, který by přinesl do defenzivy větší důraz. Michal hokej v KHL velmi dobře zná, má zkušenosti a do herního systému týmu se dokáže zapojit velmi rychle,“ uvedl Alexej Volkov, generální manažer Čeljabinsku.

Ruským hokejistům chybí olympiáda. IIHF zváží jejich návrat, zákaz zatím prodloužila

O uváděných osobních důvodech už od hráče ani od nikoho jiného nic nezaznělo.

Z Čajkovského strany mohlo jít jen o způsob, jak si vynutit odchod ze Švýcarska a zařídit, aby přesun na nové angažmá proběhl bez jakýchkoliv průtahů a zádrhelů.

KHL je totiž vzhledem k pokračující invazi na Ukrajině v hokejovém prostředí odstavena do izolace, přímá jednání mezi oběma kluby by mohla být velmi složitá.

Nominovaní Slováci z KHL žádný zákon neporušili, poctivě si vydělávají, říká Šatan

Bývalý zadák Sparty zasáhne v Rusku už do desáté sezony, odehrál zde téměř 450 zápasů. Postupně působil v Jekatěrinburgu, Dynamu Moskva, Novosibirsku a Spartaku Moskva.

V KHL strávil předchozích sedm ročníků, teď přichází do sedmého týmu tabulky Východní konference, který by postup do vyřazovacích bojů už neměl minout.

V soutěži doplní devítku krajanů, tři z nich (Martin Gernát, Adam Liška, Adam Ružička) vedení slovenské reprezentace nominovalo na nadcházející olympijský turnaj v Miláně.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)
Tipsport - partner programu
Ml. Boleslav vs. LitvínovHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Ml. Boleslav vs. Litvínov //www.idnes.cz/sport
27. 1. 17:30
  • 1.84
  • 4.36
  • 3.47
Č. Budějovice vs. K. VaryHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Č. Budějovice vs. K. Vary //www.idnes.cz/sport
27. 1. 17:30
  • 2.40
  • 4.10
  • 2.50
Plzeň vs. KometaHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Plzeň vs. Kometa //www.idnes.cz/sport
27. 1. 17:30
  • 2.08
  • 3.88
  • 3.10
Hradec Kr. vs. TřinecHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Hradec Kr. vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
27. 1. 18:00
  • 2.28
  • 4.05
  • 2.66
Pardubice vs. KladnoHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Pardubice vs. Kladno //www.idnes.cz/sport
27. 1. 18:00
  • 1.50
  • 4.70
  • 5.49
Liberec vs. VítkoviceHokej - 46. kolo - 27. 1. 2026:Liberec vs. Vítkovice //www.idnes.cz/sport
27. 1. 18:00
  • 1.70
  • 4.40
  • 4.05
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nečasův svět: fóry v kabině, před zápasem tancování, góly řídí fenka. A co vaření?

Martin Nečas a Nykki v pořadu 7 pádů Honzy Dědka

Prožívá vydařenou sezonu, v NHL zatím vůbec nejlepší. Co za úspěšnými měsíci Martina Nečase stojí? Třeba skvělá atmosféra v kabině hokejového Colorada či domácí pohoda s přítelkyní Nikolou Mertlovou...

Rusko se rozzlobilo, žene IIHF k arbitráži: Nepřijatelné! Ani jste s námi nejednali

Radost ruských hokejistů v zápase proti Velké Británii

Ruská hokejová federace rychle reagovala na čtvrteční oznámení Mezinárodní hokejové federace (IIHF) o prodloužení zákazu účasti Rusů a Bělorusů v soutěžích. Rozhodnutí ostře odsoudila s tím, že IIHF...

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Pardubice zvýšily náskok, Liberec zničil Kometu. Kladno i Boleslav zvládly drama

Pardubičtí hokejisté slaví gól proti Olomouci.

Páteční večer tradičně zaplnil program hokejové extraligy, tentokrát pěti zápasy v rámci 44. kola. Vedoucí Pardubice zvládly utkání v Olomouci 3:2 a navýšily náskok v čele tabulky. Liberec porazil...

Potřebuju domů. Bývalý sparťan žádal o návrat na Slovensko, pak podepsal v KHL

Slovenský obránce Michal Čajkovský vyváží puk zpoza branky.

Počítalo se s tím, že opět zakotví doma. Také proto, že předčasné ukončení jeho krátkého angažmá v Ambri-Piotta odůvodnil osobními důvody. Slovenský obránce Michal Čajkovský se ale nakonec vrátil do...

27. ledna 2026  12:11

Parťák i sok v jednom. České brankářské dvojice dostaly prostor v NHL. Jak fungují?

Premium
Petr Mrázek (vlevo) z Anaheim a Lukáš Dostál během druhé třetiny zápasu proti...

O české brankářské škole se traduje, jak skvěle šlape. Nárůst jejích zástupců v NHL měl však hodně pozvolný vývoj, než nabobtnal k aktuální necelé desítce. „Když se nad tím člověk zamyslí, překvapuje...

27. ledna 2026

Každý nemůže být takový kaskadér jako já. Cibulka o své odvážné hře, NHL i zranění

Obránce Tomáš Cibulka z Motoru České Budějovice.

Jeho styl není nic pro kardiaky. Tu drzá klička, elegantní stahovačka nebo riskantní přihrávka, a to klidně i v pozici, kdy už je za ním jen brankář. Budějovický obránce Tomáš Cibulka se toho však...

27. ledna 2026  8:59

Pastrňák slavil jubilejní 900. bod v NHL, Vejmelka přišel o vítěznou sérii

David Pastrňák z Boston Bruins během utkání s New York Rangers.

Hokejový útočník David Pastrňák vstoupil do nového týdne NHL třemi asistencemi, díky čemuž dosáhl na jubilejní 900. bod. Jeho Boston ale na ledě New York Rangers prohrál 3:4 v prodloužení. Po osmi...

27. ledna 2026  7:19,  aktualizováno  8:13

Zvrátí svaz zavedení kategorie do 16 let? Má se znovu hlasovat, proti už je i 1. liga

Český mladík Šimon Katolický se raduje z gólu na mládežnické olympiádě.

Po několika měsících se hokejový svaz vrátí ke spornému tématu, o kterém se dlouhodobě hádá. Podle informací iDNES.cz ve středu zasedne výkonný výbor a bude znovu hlasovat o zavedení kategorie do 16...

27. ledna 2026  8:01

Sparta přestřílela Olomouc. Při speciálním zápasu se blýskl domácí Shore

Sparťan Shore střílí gól proti Olomouci.

Hokejová extraliga poněkud netradičně pokračovala i v pondělí. V předehrávce 46. kola Sparta na domácím ledě přivítala Olomouc. Oba týmy v tabulce dělily jen tři body. Utkání nakonec zvládli lépe...

26. ledna 2026  18:20,  aktualizováno  21:43

Že jde o retro oblečení, mi neřekli, prozradil Roman Červenka
26. 1.

Přijde ČT o reprezentační hokej? Svaz nabízí práva jiným televizím. Jenže bez MS

David Pastrňák slaví s Filipem Hronkem, Lukášem Sedlákem a Romanem Červenkou...

Reprezentační hokej mimo Českou televizi? Od příští sezony reálná varianta. ČT totiž vyprší práva a hokejový svaz je nabízí za vyšší částku konkurenci. Podle informací iDNES.cz je ve hře stěhování na...

26. ledna 2026  16:16

Rulík o Chytilovi: Do toho by nešel žádný trenér. Naštvaný na něj nejsem

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Musíte být stoprocentně zdraví a mít zápasové vytížení. Tak zněla srpnová zpráva Radima Rulíka směrem k hráčům NHL včetně Filipa Chytila. Český útočník kritéria nesplňoval, olympijská nominace jej...

26. ledna 2026  14:30

NHL táhne, ale i v Česku jsou opory. Kteří hráči z extraligy se ukážou na olympiádě?

Tomáš Kundrátek z Třince se raduje z gólu, před ním jede Libor Hudáček.

Olympijské hry v Miláně se pomalu blíží, hokejový turnaj plný hvězd z nejlepší ligy na světě bude jeho ozdobou. Nevypraví se na něj ovšem jenom hráči ze zámoří, vždyť hráči z extraligy tvoří (po NHL...

26. ledna 2026  13:40

Plzeň to má v malíku. Pardon, v Malíkovi! Po výhře znělo: Top gólman, výborný výkon

Hráči Plzně slaví s hrdinou duelu brankářem Nickem Malíkem vítězství nad...

Pardubičtí střelci ho zasypali dvaapadesáti střelami. Za tři inkasované góly nemohl, jeden padl z dorážky poté, co moment předtím čelil samostatnému nájezdu, dvakrát ho smolnou tečí překonali vlastní...

26. ledna 2026  12:55

Rachůnkův emotivní návrat do Zlína. Dres bráchy? Zodpovědnost

Tomáš Rachůnek ve zlínském dresu.

Ve Zlíně hráli oba jeho bratři Ivan a Karel, nejmladší z hokejového rodu Rachůnků Tomáš se dočkal premiérového startu za mužské áčko až na „stará kolena“ v 34 letech. Svůj comeback do mateřského...

26. ledna 2026  10:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.