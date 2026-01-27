Potřebuju domů. Bývalý sparťan žádal o návrat na Slovensko, pak podepsal v KHL

Třináctý celek švýcarské ligy v nedělním oficiálním prohlášení oznámil, že bronzový medailista z olympijského turnaje v roce 2022 končí už po šesti odehraných zápasech.
„Hráč vyjádřil přání se z osobních důvodů vrátit na Slovensko. Klub jeho žádosti vyhověl,“ píše se na klubovém webu Ambri-Piotta, kde Čajkovský v listopadu podepsal smlouvu do konce sezony.
Během Spengler Cupu, tradičního vánočního turnaje v Davosu, kterého se na konci minulého roku znovu zúčastnila i Sparta, ve dvou zápasech vypomohl Fribourgu.
Teď se třiatřicetiletý hokejista vrací do Ruska.
„Potřebovali jsme ještě jednoho obránce, který by přinesl do defenzivy větší důraz. Michal hokej v KHL velmi dobře zná, má zkušenosti a do herního systému týmu se dokáže zapojit velmi rychle,“ uvedl Alexej Volkov, generální manažer Čeljabinsku.
O uváděných osobních důvodech už od hráče ani od nikoho jiného nic nezaznělo.
Z Čajkovského strany mohlo jít jen o způsob, jak si vynutit odchod ze Švýcarska a zařídit, aby přesun na nové angažmá proběhl bez jakýchkoliv průtahů a zádrhelů.
KHL je totiž vzhledem k pokračující invazi na Ukrajině v hokejovém prostředí odstavena do izolace, přímá jednání mezi oběma kluby by mohla být velmi složitá.
Bývalý zadák Sparty zasáhne v Rusku už do desáté sezony, odehrál zde téměř 450 zápasů. Postupně působil v Jekatěrinburgu, Dynamu Moskva, Novosibirsku a Spartaku Moskva.
V KHL strávil předchozích sedm ročníků, teď přichází do sedmého týmu tabulky Východní konference, který by postup do vyřazovacích bojů už neměl minout.
V soutěži doplní devítku krajanů, tři z nich (Martin Gernát, Adam Liška, Adam Ružička) vedení slovenské reprezentace nominovalo na nadcházející olympijský turnaj v Miláně.