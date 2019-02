Kuriozita: někdejší klub KHL prohrál 20 zápasů v řadě, nemá ani na hokejky

Chorvatský celek je na pokraji bankrotu, nemá ani na hokejky a nastupuje převážně s juniory. Všichni ostatní totiž dávno zmizeli. Není to poprvé, co se Záhřeb v takové situaci ocitl. Před čtyřmi lety v podobné krizi ocitl při působení v KHL.

Do ní vstoupil v roce 2013, Rusové o něj měli v rámci expanze eminentní zájem. Aby ne, když v hlavním městě Chorvatska vrcholila hokejová horečka: na zápasy bylo neustále vyprodáno - místní hala bývala pravidelně zaplněna osmi tisícovkami fanoušků, kteří vytvářeli bengálskou atmosféru.

Už po dvou letech ale bylo zřejmé, že velkolepé plány nemají pevný finanční základ. Sen se začal hroutit a vše vyústilo v odstoupení z KHL před dvěma lety. Následoval návrat do EBEL, jenže po dvou letech je Medveščak ve stejných problémech.

Opustil ho hlavní sponzor, následovali ho další partneři a klub nedokázal vygenerovat peníze ani na základní provoz. Třeba na zaplacení ledu ve vlastní aréně. Tým se proto připravoval na sezonu ve městě Sisak, které vzdálené 50 kilometrů od Záhřebu. Už tehdy bylo zřejmé, že se řítí do záhuby.

Zázrak se nekonal a nový mecenáš, který by sypal peníze do bezedné studny, se nenašel. Výsledek? Klub musel začít hromadně propouštět, protože hokejistům nebyl schopný platit mzdu. Podle dostupných údajů jim dluží za celou sezonu. V polovině prosince odešlo dvanáct hráčů, o měsíc později je následovalo dalších devět.

A zmizel i trenér Aaron Fox, který v Medveščaku působil na různých pozicích od vstupu do KHL. Nahradil ho Daniel Kolombo, kouč chorvatské dvacítky. Byl to logický krok, protože Záhřeb sestavil kádr z juniorů. To se pochopitelně projevilo na výsledcích a přišlo dvacet proher v řadě. Posledních pět výsledků? 0:12, 0:6, 2:10, 0:13, 0:11.

Tragická situace, zdá se, jen tak neskočí. Vedení EBEL chce, aby Záhřeb sezonu dohrál. Udělilo mu výjimku pro minimální počet hráčů v zápase. V Bolzanu například Chorvati nastoupili pouze s deseti borci v poli. Řada z nich už má obavy jezdit na zápasy ven poté, co se klub nepostaral o jejich spoluhráče, který si v utkání zlomil nohu a musel cestovat domů na vlastní náklady.

Je velice pravděpodobné, že po sezoně klub v EBEL skončí a že ho v lize nahradí někdo jiný. Tím novým účastníkem by mohl být Slovan Bratislava, který dlouhodobě trápí ekonomické potíže v KHL a už nemá na to, aby si účast v ní mohl dále dovolit.