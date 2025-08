VIDEO: Běsnící matka malého hokejisty vtrhla v Letňanech na led během zápasu

Než dopoledne vkročí do posilovny Domyno na pražské Lhotce, špičkuje se s tréninkovým komplicem Tomášem Hertlem. „Napište, že na něj dohlížím. Poslední sezony má nejlepší, protože maká se mnou,“ říká...

Ukrajina taky útočí na Rusko. Gernát mluvil o angažmá v KHL, chtěl by zkusit zámoří

Patří do skupiny hokejistů, kteří se po vypuknutí války na Ukrajině rozhodli odejít do ruské KHL. Což o to, z čistě hráčského hlediska se jednalo o vcelku povedené dvouleté angažmá, s Jaroslavlí...