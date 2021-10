Útočník Stránský si v Davosu užívá hokej, ale i život s rodinou

Dodal, že dcera se už těší na sníh. „Pořád o tom mluví, snad brzy nějaký napadne a budeme chodit bobovat. Možná ji dáme i na nějaký lyžařský kroužek, ať si to tady na horách užije co nejvíce.“



Leč Stránský po minulé výtečné sezoně v Třinci vyrazil do Švýcarska hlavně za hokejem.

„V předchozích letech to v Davosu nebylo úplně ono, ale nyní máme slušný tým, takže doufám, že sezona dopadne dobře,“ řekl odchovanec Vítkovic.

Takže ambice mužstva jsou jaké? „Skončit po základní části do šestého místa,“ odpověděl Stránský. „V klubu jsou všichni zvyklí vyhrávat, jsou tak nastaveni, takže doufám, že půjdeme co nejdále.“

Obzvlášť, když davoský celek prošel přestavbou a slaví 100 let svého založení.

„Pokud jde o nějaké oslavy, tak šéfové klubu chystají setkání s legendami,“ uvedl Stránský. „Možná jedno utkání odehrajeme ve speciálních dresech a víc prostoru na oslavy by mělo být při Spenglerově poháru v prosinci.“

Davoský celek je podle něj dobře poskládaný. „Přišli zkušení hráči, ale i mladí kluci, kteří ale mají už něco za sebou. Nejsou to úplní nováčci, tak snad budeme postupně silnější a silnější.“

Poté, co mužstvo prohrálo 3:6 na ledě Fribourgu, s nímž Oceláři hráli v Lize mistrů, dalších pět zápasů vyhrálo a je třetí, právě za Fribourgem-Gottéronem a Bielem-Biennem. „Snad nám to jako dosud půjde i nadále,“ přeje si Matěj Stránský, který dal v dosavadních čtrnácti utkáních čtyři góly a u deseti asistoval. V klubových statistikách je třetí za Andresem Ambühlem, jenž má bilanci šesti gólů a 11 asistencí, a Mathiasem Bromém (5 + 11).



„Hraji hodně, takže si to užívám a snažím se splatit důvěru, kterou ve mě trenéři mají. Chodím i na přesilovky. Ale byl bych rád, kdybych měl ještě více gólů,“ přiznal český útočník.

Styl švýcarské ligy je podle něj trochu jiný než české. „Lítá se nahoru dolů. Průběh hry není až tak ustálený, že jeden tým tlačí v útočném pásmu a potom se hra přesune na druhou stranu. Držení kotouče tady není až tak dlouhé, týmy se hodně tlačí do přečíslení a do střel. Zvykám si, ale zas tak obrovský rozdíl to není.“

Výkony třineckých Ocelářů Matěj Stránský sledovat nepřestal. „Klukům fandím na dálku,“ usmál se. „Jsem moc rád, že jim vyšel začátek ligy. Doufejme, že se jim bude dařit a bude jim držet zdraví, což je nejdůležitější.“

Před českým národním týmem je první mezinárodní akce, od 11. listopadu finský Karjala Cup.

Pomýšlí Matěj Stránský na reprezentaci? „To záleží na mých výkonech, ale samozřejmě budu potěšený, když mě trenér Pešán na nějakou akci pozve. Jel bych rád,“ uvedl.

