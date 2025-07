Ukrajina taky útočí na Rusko. Gernát mluvil o angažmá v KHL, chtěl by zkusit zámoří

„Ani já nejsem zastánce války, nikdo nechce, aby umírali nevinní lidé. Ale ocitl jsem se ve fázi kariéry, kdy jsem stagnoval a chtěl jsem se posunout. A přišla výzva, kterou jsem přijal,“ vysvětloval v podcastu (p)opičí biznis.

Byl si vědom toho, že tento přesun vnímá nejen Slovensko, ale více méně i celé Evropa. Gernát ale chtěl sám sobě dokázat, že v lize může konkurovat.

Přitom už před dvěma lety platil za ověřeného evropského beka. V extralize hrál za Spartu, s Třincem vyhrál tři tituly, v sezoně 2020/21 se dokonce stal suverénně nejproduktivnějším obráncem soutěže.

Povedený ročník ho vystřelil až do Lausanne a i ve Švýcarsku ani zdaleka nepropadal. Po zisku olympijského bronzu a dvou letech v alpské zemi zvolil přesun do Jaroslavle.

Martin Gernát v dresu slovenské reprezentace. Na MS 2025

„KHL je po NHL nejlepší liga na světě. Žádný top tým z Evropy by nedokázal konkurovat těm nejlepším v KHL,“ pravil.

„Kdyby lidé, co na nás nadávají, dostali takovou možnost, hodně z nich by si to rozmyslelo. Je to velký rozdíl,“ dodal s ohledem na výdělek, který mu Lokomotiv nabídl. Mělo jít až o 900 tisíc eur za rok.

Nejvíce však z uvedené epizody podcastu rezonuje na sociálních sítích prohlášení ohledně bojů, které Rusové vedou proti Ukrajině. Gernát totiž zahlásil: „Něco vidíme v televizi a čteme v novinách a něco úplně jiného se děje tam. Strávili jsme ve městě dva roky a nestřetli jsme se s jediným problémem. Povím to tak, že Rusové útočí na Ukrajinu a Ukrajina útočí na Rusy, to se tady v novinách nedozvíme.“

A dodal: „Propaganda v televizi je všude. I tady naše média určují, co pustí, tam také.“

Teď Gernát řeší, co dál. V Rusku mu skončila smlouva, spekulovalo se o jeho setrvání v Jaroslavli, ale kouká se také po přesunu do zámoří.

„Řekl jsem agentům, že to klidně můžou zkusit, ale ať mi dají jednocestnou smlouvu, to je moje podmínka. Pokud ne, budu pokračovat v Evropě,“ uvedl.

Zleva Martin Gernát z Třince a Petr Jelínek z Liberce.

Zájem měly projevit Edmonton a Tampa. Pokud by Gernát skutečně v NHL podepsal kontrakt a v nejlepší lize světa naskočil, stal by se v ní ve 32 letech nejstarším debutujícím Slovákem.

Gernát už v Severní Americe působil. Hrál tamní juniorskou soutěž, tři další roky strávil na farmě, než se přesunul do Sparty.

Teď ho čeká další rozhodování.