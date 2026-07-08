Do KHL pro miliony. Kolik si vydělá Frk? Smlouvu podepsal s nenáviděným Rusem

O částce psal server championat.ru, zveřejnil ji také telegramový profil transfers_khl, jenž o přestupech a kontraktech v KHL pravidelně informuje.
Má se jednat o 110 až 120 milionů rublů. Frk podepsal s Dragons smlouvu na dva roky, roční plat by se tak měl pohybovat v přepočtu v rozmezí 15 až 16,5 milionu korun.
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Oproti podmínkám v Calgary si tak Frk výrazně polepší. V sezoně 2024/25 mu platila dvoucestná smlouva, která mu garantovala 350 tisíc dolarů v AHL (necelých 7,5 milionu korun).
V té uplynulé už měl kontrakt pouze s farmářským týmem Wranglers, do NHL tak povolán být ani nemohl. Takové úmluvy nebývají veřejnosti specifikovány, zkušení hráči Frkova kalibru však běžně pobírají v rámci takové dohody rovněž plat okolo 350 tisíc dolarů.
Pokud tomu tak skutečně bylo, v KHL si zhruba dvakrát přilepší.
„Frk je ryzí střelec s bohatými zkušenostmi ze Severní Ameriky. Útočník jako on nás výrazně posílí. Je to velký úspěch nejen pro náš klub, ale také celou ligu. Jsme rádi, že do ní přichází hráč takového kalibru, má potenciál stát se jedním z nejlepších útočníků v KHL,“ pochvaluje si Frkův příchod generální manažer Šanghaje Jevgenij Arťuchin.
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Rus Arťuchin patřil k nejvíc nenáviděným hráčům mezi českými fanoušky. Ti si ho pamatují především ze šampionátu v roce 2011, kdy ve vzájemném utkání ve skupině nejprve zranil Milana Michálka a poté ještě dohrál beka Karla Rachůnka tak silně, že si český obránce rozrazil hlavu při dopadu na led.
Ruský tvrďák si vyslechl řadu nadávek, hokejisté si s ním také nepodali ruku. Své si řekl i tehdejší kouč Alois Hadamczik, který na něj cosi pořvával při cestě do kabin.
„Křičel mi na záda, když jsem odcházel do kabiny. Netroufl by si mi něco říct do obličeje. Češi jsou fňukalové a všechno to pochází od jejich trenéra. Chovají se hrozně,“ vykládal pak Arťuchin v rozhovoru.
Když s ním poté Rachůnek v odvetném a vítězném boji o bronz roztříštil plexisklo, tribuny začaly burácet.
Na žádném dalším světovém šampionátu si už Arťuchin nezahrál. Zbytek kariéry strávil v KHL, po jejím konci tři roky pracoval jako evropský skaut pro Vegas.
V dubnu však nastoupil do role generálního manažera Šanghaje, kde se v kanceláři potkává i s prezidentem klubu Iljou Kovalčukem.
Společně přivedli několik nových hráčů, včetně kanonýra Frka, jenž se stal osmou letní posilou.