Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Do KHL pro miliony. Kolik si vydělá Frk? Smlouvu podepsal s nenáviděným Rusem

Autor:
  14:08
Český hokejista Martin Frk.

Český hokejista Martin Frk. | foto: Profimedia.cz

Martin Frk
Martin Frk přijímá gratulace ke gólu.
Daniil Miromanov z Calgary oslavuje svůj gól, gratuluje mu i Martin Frk (vlevo).
Martin Frk
78 fotografií
Že se český hokejista Martin Frk uspal čínské Šanghaji hrající v ruském Petrohradu, je od pondělí veřejně známá věc. V současnosti však z východu prosakují informace, kolik by si měl v novém angažmá vydělat.

O částce psal server championat.ru, zveřejnil ji také telegramový profil transfers_khl, jenž o přestupech a kontraktech v KHL pravidelně informuje.

Má se jednat o 110 až 120 milionů rublů. Frk podepsal s Dragons smlouvu na dva roky, roční plat by se tak měl pohybovat v přepočtu v rozmezí 15 až 16,5 milionu korun.

Ze zámoří do KHL. Bývalý český reprezentant Frk bude hrát v Rusku

Oproti podmínkám v Calgary si tak Frk výrazně polepší. V sezoně 2024/25 mu platila dvoucestná smlouva, která mu garantovala 350 tisíc dolarů v AHL (necelých 7,5 milionu korun).

V té uplynulé už měl kontrakt pouze s farmářským týmem Wranglers, do NHL tak povolán být ani nemohl. Takové úmluvy nebývají veřejnosti specifikovány, zkušení hráči Frkova kalibru však běžně pobírají v rámci takové dohody rovněž plat okolo 350 tisíc dolarů.

Pokud tomu tak skutečně bylo, v KHL si zhruba dvakrát přilepší.

Martin Frk přijímá gratulace ke gólu.

„Frk je ryzí střelec s bohatými zkušenostmi ze Severní Ameriky. Útočník jako on nás výrazně posílí. Je to velký úspěch nejen pro náš klub, ale také celou ligu. Jsme rádi, že do ní přichází hráč takového kalibru, má potenciál stát se jedním z nejlepších útočníků v KHL,“ pochvaluje si Frkův příchod generální manažer Šanghaje Jevgenij Arťuchin.

Pošimralo vás teď něco v paměti?

Pak sledujete hokej už delší dobu. A jestli ne, nezoufejte, připomeneme.

Trenér Říha krotí divokou saň: Arťuchinovi zakázal rvačky a provokování

Rus Arťuchin patřil k nejvíc nenáviděným hráčům mezi českými fanoušky. Ti si ho pamatují především ze šampionátu v roce 2011, kdy ve vzájemném utkání ve skupině nejprve zranil Milana Michálka a poté ještě dohrál beka Karla Rachůnka tak silně, že si český obránce rozrazil hlavu při dopadu na led.

Ruský tvrďák si vyslechl řadu nadávek, hokejisté si s ním také nepodali ruku. Své si řekl i tehdejší kouč Alois Hadamczik, který na něj cosi pořvával při cestě do kabin.

„Křičel mi na záda, když jsem odcházel do kabiny. Netroufl by si mi něco říct do obličeje. Češi jsou fňukalové a všechno to pochází od jejich trenéra. Chovají se hrozně,“ vykládal pak Arťuchin v rozhovoru.

ZKLAMANÝ RABIÁT. Ruský útočník Jevgenij Arťuchin po prohraném zápase o třetí místo.

Když s ním poté Rachůnek v odvetném a vítězném boji o bronz roztříštil plexisklo, tribuny začaly burácet.

Na žádném dalším světovém šampionátu si už Arťuchin nezahrál. Zbytek kariéry strávil v KHL, po jejím konci tři roky pracoval jako evropský skaut pro Vegas.

V dubnu však nastoupil do role generálního manažera Šanghaje, kde se v kanceláři potkává i s prezidentem klubu Iljou Kovalčukem.

Společně přivedli několik nových hráčů, včetně kanonýra Frka, jenž se stal osmou letní posilou.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Nejčtenější

Kdo se může v NHL stěhovat? Na trhu volných hráčů je Ovečkin i řada Čechů

Hokejový útočník Alexandr Ovečkin se po posledním domácím zápase Washingtonu v...

Lze to považovat za start přípravy na novou sezonu NHL. Tamní kluby mají od 1. července možnost podepsat hokejisty z listiny volných hráčů. Ta letos čítá například nejlepšího střelce v historii...

Nechtěný? Ani omylem. Gudasovu smlouvu ale haní v zámoří: Neměla by být legální!

Radko Gudas z Floridy v pátém duelu druhého kola play off NHL

Jasně se nabízelo, že Radko Gudas v NHL zůstane a plácne si s Floridou. Zbývalo jen dořešit, v jaké formě. A jestli se vše stihne doladit ještě před otevřením trhu s volnými hráči. Povedlo se. Typ...

Šest let pro Gudase. Na Floridě podepsal dlouholetou smlouvu, finančně slevil

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Vše nasvědčovalo tomu, že se na smlouvě obě strany dohodnou. A skutečně. Český hokejový obránce Radko Gudas podepsal s Floridou šestiletý kontrakt za celkových devět milionů dolarů. V NHL by tak mohl...

Nečas do Calgary? Všechno mohlo být jinak, nakonec však z výměny sešlo

Martin Nečas z Colorada v utkání proti Dallasu.

Už je to poměrně dávno, od té doby se toho stalo opravdu spoustu. Ale když se i po čase dozvíte, že nejlepší český hokejista měl být vyměněn v rámci obřího trejdu, stojí to za pozornost i po letech....

Velký zvrat. Kladno vyplatilo ze smlouvy střelce, ten ale jde do NHL. A Vary se baví

Eduards Tralmaks z Lotyšska slaví trefu proti Maďarsku.

Z návratu do Česka vznikla spletitá sága. Hokejový útočník Eduards Tralmaks si ale v nejbližší době extraligu nezahraje, v zámoří totiž podepsal novou smlouvu s Edmontonem a znovu se pokusí o štěstí...

Kämpf o kapitole NHL: Lidskost chybí, jde jen o byznys. Jsem na sebe hrdý

Hokejový Litvínov představil posilu Davida Kämpfa.

Už ne dělník ledu, ale snad produktivní eso. Už ne chladná NHL, ale vřelý Litvínov. Už ne kočování, ale domácí klid. Mistr světa David Kämpf jubilejní desátou sezonu na nejlepším hokejovém jevišti...

8. července 2026  11:06

Chci být u toho, až Dukla postoupí, říká Plutnar. V Litvínově pro něj nebylo místo

Michal Plutnar hovoří s novináři (7. května 2025).

Nějaké posily už prvoligová jihlavská Dukla do svého týmu pro příští soutěžní ročník přivedla hned po sezoně. Nicméně na zvučnější jméno čekali její fanoušci až do začátku minulého týdne, kdy klub...

8. července 2026  8:56

Velký comeback, Kämpf mění NHL za Litvínov. Bratři Kašové prodloužili smlouvy

Hokejový Litvínov představil posilu Davida Kämpfa, vlevo Ondřej Kaše, vpravo...

Hokejovou extraligu a hlavně sestavu Litvínova ozdobí další velké jméno. Mistr světa David Kämpf, navrátilec z NHL. Jednatřicetiletý útočník s chemiky podepsal tříletou smlouvu, za comebackem stáli i...

7. července 2026  13:09,  aktualizováno  16:05

Chaos v Anaheimu, za rohem katastrofa. Manažer ztrácí kontrolu, platí za vyčkávání

Pat Verbeek, generální manažer Anaheimu.

V dubnu postoupili do play off. Poprvé od roku 2018. Posezonní dění ale účast v bojích o Stanley Cup přebíjí. Zmítají se v chaosu a panice, vycházející především z offer sheetu od Philadelphie na Lea...

7. července 2026  15:40

Žebříčky draftu neřeším, nejraději bych šel do Edmontonu, říká Tomek. A co škola?

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

V sedmnácti letech válí za extraligové áčko Karlových Varů, jako kapitán dovedl osmnáctku k bronzu na mistrovství světa, hokejoví experti Petru Tomkovi věští zářivou budoucnost. Jak český talent...

7. července 2026

Ze zámoří do KHL. Bývalý český reprezentant Frk bude hrát v Rusku

Martin Frk

Ruská KHL se v příští sezoně rozroste o jednoho českého hokejistu. Dvaatřicetiletý útočník Martin Frk podepsal dvouletou smlouvu s klubem Šanghaj Dragons, který hraje své domácí zápasy v Petrohradu.

6. července 2026  21:21

V zámoří mám nejblíže k Rusům, jsou také Slované, řekl Regenda. Válku nepodporuje

Útočník Pavol Regenda se raduje ze slovenského gólu proti Švédsku.

V zámoří působí už čtyři roky, opakovaně se snaží napevno prosadit do NHL. Hodně času ale slovenský hokejista Pavol Regenda stále tráví také na farmě. Na obou frontách poznal řadu spoluhráčů a nyní...

6. července 2026  11:15

Smlouva pro jedničku. McKenna se dohodl s Torontem, kvůli hvězdě zvolil nové číslo

Novým vládcem draftu do hokejové NHL se stal kanadský útočník Gavin McKenna...

Kanadský hokejový útočník Gavin McKenna podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Torontem, které si jej minulý týden vybralo jako jedničku draftu NHL. Podle kanadské televizní stanice TSN si vedle...

5. července 2026  10:49

Nečekaný pokus o „krádež“, v NHL padne rekord. Seberou Anaheimu hlavní hvězdu?

Švédský útočník Leo Carlsson.

Mohlo se zdát, že nastává období klidu. Většinu předních volných hráčů si týmy rozebraly, zámořský hokej pomalu vstoupil do letního režimu. Jenže pak se stalo něco nepředvídatelného, šokujícího. Leo...

3. července 2026  23:59

Rittich bude v NHL chytat už za sedmý klub, s New Jersey dostal roční smlouvu

David Rittich v bráně New York Islanders

Hokejového brankáře Davida Ritticha čeká už sedmé angažmá v NHL. Podepsal roční smlouvu s New Jersey na milion dolarů (21 milionů korun). Oznámil to generální manažer Devils Sunny Mehta.

3. července 2026  16:07

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Minuty by nedostal, a tak se řízný bek Jank stěhuje. Z Třince zamířil do Popradu

Obránce Bohumil Jank se po šesti letech vrátil do Třince.

Po dvou letech se český hokejový obránce Bohumil Jank definitivně loučí s extraligovým Třincem a bude hrát na Slovensku za Poprad. V novém působišti podepsal dvouletý kontrakt.

3. července 2026  13:09

Vladař nedumal, po smlouvě skočil a říká: Věřím, že Flyers mají skvělou budoucnost

Dan Vladař slaví se spoluhráči postup Philadelphia Flyers.

Nějaké delší dumání? Ne, nic takového. Daniel Vladař je přímo nadšený z dlouhodobé smlouvy, kterou v NHL podepsal s Philadelphií až do roku 2032. „Mám radost, že mi Flyers věří, protože se od svého...

3. července 2026  13:03

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.