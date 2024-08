Pardubický kouč Zadina: Liga mistrů nás důkladně prověří

„Liga mistrů je pro nás super soutěž, moc se na ni těšíme. Potkáme se s vynikajícími evropskými týmy, které mají výborné hráče i zázemí a které nás prověří,“ uvedl trenér Zadina v rozhovoru pro oddílové stránky HC Dynamo.

Podle něho se Východočeši musejí připravit na konfrontace s rozličnými herními styly - snad u německých mančaftů a anglického Sheffieldu by projev mohl být dost podobný.

„Finské týmy jsou perfektně organizované a vyznačují se výtečným pohybem, s nimi to budou zápasy nahoru dolů. Německé mají v kádru dost kanadských hráčů, to bude zase trochu jiný, agresivní hokej, spousta osobních soubojů na obou stranách kluziště. A maďarský hokej se dlouhodobě zvedá, i to bude skvělé utkání,“ upozornil Zadina na úvodního protivníka, jenž pro Dynamo představuje asi největší neznámou. S Maďary totiž v posledních letech, tím méně v prestižní evropské soutěži, Pardubičtí nehráli.

„Myslím si, že pro náš klub je paráda být součástí Ligy mistrů. Postoupili jsme do ní dvakrát za sebou a věřím, že si v Evropě budujeme dobré renomé. Nedávno jsme byli vyhlášeni druhým nejlepším evropským týmem, což je ocenění dlouhodobější práce. Vyhlížíme, co nás tam čeká dál,“ podotkl Zadina.

Po šesti kolech (tři utkání doma i venku) postupuje ze 24členné tabulky do osmifinále play off šestnáct nejlepších. Loni Dynamo skončilo ve čtvrtfinálovém dvojzápase s finským Lukko Rauma, celkovým šampionem Ligy mistrů se stal švýcarský tým Servette Ženeva.