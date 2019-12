Že mě Kovář trefil do masky? Ještě si popovídáme, smál se Mazanec

Hlavně díky němu tak hradecký Mountfield pojede na úterní odvetu čtvrtfinále Ligy mistrů do švýcarského Zugu s remízou 1:1. „Zachytal jim výborně, to musím říct, měl tam několik výborných zákroků, je to asi odpovídající výsledek,“ řekl hradecký gólman Mazanec.

Co chybělo k tomu, abyste do Švýcarska jeli s alespoň minimálním náskokem?

Asi góly, chtělo to dát alespoň jeden banán navíc, protože šancí tam bylo spousta.

Nedali jste ho a do Švýcarska pojedete s remízou 1:1. Jaká to bude výchozí pozice?

První zápas byl horší na góly, ale jinak to je cenný výsledek s tak kvalitním soupeřem. Budeme hrát od nuly.

Jak velká je naděje, že to na jejich ledě vlastně od nuly zvládnete k postupu?

Proč ne, venku hrajeme paradoxně lépe než doma, kde to samozřejmě i kvůli našim fanouškům máme rádi. Snad s námi pojedou i do Zugu, jsme posledním českým týmem v soutěži, nezlobil bych se, kdybychom v ní zůstali.

Jak jste viděl průběh zápasu, v němž si obě mužstva vypracovala dost šancí?

Na začátku jsme měli tlak, spoustu šancí, ale druhé třetiny máme slabší. Vždycky se vyblázníme, nebo co to tam děláme, a soupeři dovolíme dost. Třetí zase dobře odehraná. Bylo vidět, že všichni výhru chceme urvat, hráli jsme v domácím prostředí.

V play off Ligy mistrů padá ve vašich zápasech málo gólů, ve dvou dva, v prvním dokonce jen jeden. Náhoda?

My máme jasný úkol hlavně góly nedostávat, hrát zodpovědně do obrany. Musíme být trpěliví a šance potom přijdou, což dneska bylo vidět. Šancí jsme měli mraky a prakticky všechny pramenily z toho, že jsme soupeře dobře napadali či že jsme dobře bránili střední pásmo.

To je změna oproti úvodu sezony, chytá se vám při takovém herním pojetí lépe?

Určitě. Všichni se vracejí a soupeři nás už tolik nepřečíslují. Předtím jsme je sedm minut mleli v pásmu a pak nám jednou někdo ujel a dostali jsme gól. A na mě vlastně žádné střely nešly. Teď sice soupeři možná i víc střílejí, ale jsou to střely, se kterými si dokážu poradit. Pro mě se to v našem obranném pásmu k lepšímu změnilo.

V útoku Zugu nastoupil váš kamarád Jan Kovář a gól vám nedal. Hlídal jste si ho, když víte, co umí?

Dával jsem si na něj velký pozor, protože pokaždé, když vleze na led, dokáže něco vymyslet. Vždycky jsem o něm také věděl, má totiž takové specifické bruslení. Když se tam někdo ke mně kulhá, vím, že je to on.

Ukázal svoji největší sílu na začátku zápasu v přesilovkách svého mužstva, kterých měl několik.

Tam byl opravdu hodně vidět i proto, že hrál trochu něco jiného než obvykle. Většinou je na brankovišti a odskakuje si, ale teď ho postavili na kruh nahoru, aby střílel a nahrával z voleje. Proto jsem ho tentokrát viděl opravdu dost.

Byl to on, kdo vás také trefil do masky?

Byl, o tom si s ním ještě popovídám, to se kamarádovi nedělá.

V kariéře jste proti sobě moc často nehráli, jak na vzájemné zápasy vzpomínáte?

Tady to bylo o poznání lepší než dřív. Když jsem hrál se Slovanem Bratislava KHL, v Magnitogorsku mě domácí po sedmi minutách posadili na střídačku a bylo po vystoupení.