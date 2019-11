Hradec cítí šanci na postup: Snad se v Německu nastartujeme, říká Zámorský

„Musíme zůstat pozitivně naladění a jen tvrdou prací se můžeme posunout zpátky nahoru. Dát hlavu mezi ramena a makat,“ řekl před dnešní odvetou obránce Hradce Petr Zámorský.



Mountfield se k ní vypraví s jednobrankovým náskokem z prvního zápasu, před necelým týdnem německého šampiona na domácím ledě zdolal fotbalovým výsledkem 1:0. Jediný gól vstřelil útočník Jergl necelých pět minut před koncem.

K postupu jim tak stačí i remíza. Porážka o gól by znamenala desetiminutové prodloužení s třemi hráči na obou stranách, případně nájezdy s pěti pokusy v základní sérii pro obě mužstva, pokud by v prodloužení nepadla rozhodující branka. Prohra o dva góly a více už posune dál německý celek.

„Mannheim je výborný soupeř, který má krásný stadion. Už jsem tam jednou hrál, sice to je dávno, protože to byl nějaký mládežnický turnaj, ale pamatuji si, že hala je obrovská,“ uvedl Zámorský.

Hradecký tým může do Mannheimu vyrazit v téměř kompletním složení, na seznamu marodů včera byl jen obránce Gaspar. Spíše než marodka tým trápí nepohoda způsobená posledními výsledky.

„Doufám, že se tam nastartujeme a odehrajeme dobrý zápas. A pak že si vše přeneseme i do extraligy,“ řekl obránce Zámorský.



Mannheim se v Hradci představil jako houževnatý soupeř, který nedá nic zadarmo. Navíc se v odvetě bude moci spolehnout na přízeň svých fanoušků, v již zmíněné hale má průměr na domácích zápasech přes 10 000 diváků. Pro hradecké hráče by to mohla být další výzva, pokud průměr zůstane zachován, zahrají si před návštěvou, která pro ně není obvyklá.

„Určitě chceme postoupit a bylo by super, kdyby se nám to podařilo. S tím tam také jedeme. Musíme dodržovat systém, který máme hrát. Pomůže nám jen tvrdá práce, když bude každý dělat to, co má, a plnit svoji úlohu. Konečně taky už ale potřebujeme dát nějaké góly,“ doplnil Zámorský před zápasem, který dnes začne v 19 hodin.