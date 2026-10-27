Bizarní incident ve Finsku. Hokejista kousl soupeře, disciplinárka vytáhla přísný trest

K incidentu došlo v úvodním dějství sobotního duelu. Domácí hokejista se v osmé minutě začal po odpískání postrkovat s hostujícím bekem Peetrem Seppälou.
Ten posléze zničehonic po bolestivé reakci zahodil rukavici. Z opakovaných záběrů lze kousnutí od opory Turku odhalit jen těžko, ale poblíž stojící rozhodčí bizarní prohřešek nepřehlédli.
Tilannehuone on tarkastanut lauantain #TPS–#Lukko-ottelusta tilanteen ajassa 7.58, jossa TPS:n #49 Lukas Wernblom puree Lukon #27 Peetro Seppälää. Tilanteesta tuomittiin 5+PR puremisesta. ➡️ Tilanne etenee #Liiga'n kurinpitodelegaation käsittelyyn. https://t.co/EjTXeHfp86— Liiga (@smliiga) October 24, 2026
„Zub mi prošel nehtem,“ popisoval v přestávkovém rozhovoru po první třetině Seppäla.
Wernblom vyfasoval od hlavních sudích trest do konce utkání za nesportovní chování, jeho případem se zabývala také disciplinární komise finské soutěže.
Šestadvacetiletému útočníkovi udělila stopku na šest zápasů. „Zohlednili jsme závažnost a zavrženíhodnost jeho činu, soupeř navíc utrpěl krvavé zranění,“ vysvětlil předseda disciplinárního panelu Sampo Liusjärvi.
Pro momentálně osmý celek tabulky se jedná o výrazné oslabení, švédský hokejista si v úvodních sedmnácti startech držel bilanci bodu na utkání (7+10) a řadil se k nejproduktivnějším hráčům celé ligy.
Ale pozor, nejde o úplně ojedinělý případ.
Jeden takový, navíc poměrně nedávný, pamatuje i česká extraliga. Michal Plutnar, tehdy hájící barvy Karlových Varů, před třemi lety v západočeském derby kousl plzeňského Jana Piskáčka.
|
Nebyl to úmysl, lituje Plutnar, že kousl soupeře. Disciplinárka mu dala pokutu
Rozhodčí si na ledě jeho počínání nevšimli, on sám se později veřejně kál: „Celá věc mě moc mrzí a rozhodně v ní nebyl žádný úmysl. Chtěl bych se omluvit jak našemu soupeři a klubu, tak i vedení našeho klubu a fanouškům.“
Dodatečný postih na rozdíl od Wernbloma neobdržel, šéf disciplinárky Viktor Ujčík jej potrestal pouze pokutou ve výši deseti procent ze základního měsíčního platu.