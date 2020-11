Kolínské hokejisty zachránilo 100 000 virtuálních vstupenek, pomohl jim Podolski

Zkrácená sezona DEL by měla začít 18. prosince. O již dvakrát odloženém startu bude čtrnáct klubů hlasovat ve čtvrtek.

„Dosažením stotisícové hranice jsme získali důležitý stavební kámen, abychom mohli v nové sezoně startovat,“ uvedli Žraloci z Kolína nad Rýnem, nad jejichž účastí kvůli špatné ekonomické situaci způsobené koronavirem dlouho visel otazník.

Fanoušky se k nákupu virtuálních vstupenek rozhodl povzbudit kolínský patriot Podolski. Pětatřicetiletý útočník, mistr světa z roku 2014 a vicemistr Evropy z roku 2008, slíbil, že se v případě dosažení stotisícové hranice stane hráčem hokejového týmu.

„Mám moc velkou radost z toho, že se to podařilo. Až se vše uklidní, sejdeme se s vedením klubu a dohodneme se, jak to provedeme. Každopádně se těším na to, že se stanu hráčem Žraloků,“ uvedl bývalý hráč fotbalového Kolína nad Rýnem, Bayernu Mnichov, Arsenalu či Interu Milán Podolski, jenž v současnosti působí v tureckém Antalyasporu.