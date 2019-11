Další učeň. Kam hokejového beka Galvase posune finská lekce?

Platí za zemi, z níž je v současnosti do Ameriky blíž. Ne geograficky, ale hokejově. Na severské lekce třeba kývli šikovní gólmani Škarek s Dostálem, teď ve Finsku rozvíjí talent i česká naděje do obrany. „Líbí se mi, že mi v klubu chtějí pomoct, abych se stal lepším hráčem,“ hlásí Jakub Galvas. „Zatím můžu říct, že to byl pozitivní krok.“