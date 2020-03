Proč teď spěchat domů? Radši zůstanu ve Finsku, říká brankářský talent

Nejspíš by si Dostál mohl podat přihlášku do soutěže o největšího brankářského smolaře hokejové sezony. Ačkoli v ní chytal perfektně, její dva vrcholy si vysnil určitě jinak.

Na přelomu roku skončil na kapačkách, čímž přišel o sílu a část juniorského šampionátu v Ostravě. A úspěch nepřidal ani v play off finské ligy, kde se řadil k absolutní brankářské špičce. Nemohl, protože ho vedení soutěže v pátek zrušilo.

„Takový konec je fakt hořký,“ hlásil Dostál pro iDNES.cz z finského Tampere. „Zdraví je ale přednější.“

Těšit ho může aspoň něco jiného. Ač je mu stále devatenáct let, spolehlivými výkony opakovaně prokazoval, že z něj roste gólman pro NHL. A kdo ví, nebýt koronaviru mohl se klidně podívat do zámoří už v závěru letošního ročníku.

Talentovaný hokejový brankář Lukáš Dostál

„Ale teď vážně netuším, co se bude dít,“ říká velký český talent, který se ale do vlasti nějakou dobu nepodívá.

Jak to?

Zatím jsem to nějak neplánoval. Čekal jsem, že budeme hrát play off. Je smutné, jaký přišel konec. Ještě v sobotu jsme se sešli s vedením a spoluhráči a probírali to. Zatím tady zůstávám, mám tady platnou smlouvu do 30. dubna, cestovat nebudu. Kdybych přiletěl do Česka, nemohl bych ze země odjet. Ve Finsku je navíc situace o poznání lepší. Nejsou zavřené restaurace, všechno je přístupnější.

Mluvíme spolu v neděli před polednem - jak zatím nákaza ovlivnila život v zemi?

Už předtím platilo, že když jdete po ulici, moc lidí nepotkáte. V tom se nezměnilo vůbec nic (usměje se). Finsko je obrovská země, ve které navíc žije o polovinu méně obyvatel než v Česku. Jediné, co jsem postřehl, jsou prázdnější restaurace. Před vstupem do nich jsou většinou hygienické pomůcky. Zatím jediné nařízení je, že se nesmí konat akce pro více než 500 osob. Jinak všechno jede normálně.

Jsou Finové stále klidní, jak jste je i vy dřív popisoval?

Nepřijde mi, že by se změnili. Berou situaci, jaká je. Každý jednotlivec se snaží udělat maximum, aby všichni zůstávali zdraví. Akorát zboží v obchodech trochu ubylo, trvanlivé potraviny byly vykoupenější, ale pořád je tu toho dost.

Nemají o vás doma starost?

Rodiče se asi trošičku bojí, ale v podstatě mám tady vše potřebné. Vedení klubu tu zůstává, jsem s nimi v kontaktu. Do 30. dubna mám pronajatý apartmán a kdyby bylo třeba, můžu si nájem prodloužit.

Jste jedním z posledních českých profíků, který odehrál hokejový mač. Napadlo vás, že jste v týdnu chytal naposled?

Nad tím jsem upřímně nepřemýšlel. Věděl jsem, že počty nakažených byly oproti jiným zemím v pohodě, ale poslední dny to narostlo. (Před nedělní půlnocí jich bylo 244, což je ze Skandinávie stále nejméně). Finsko je rozlehlá země a myslel jsem, že se to nebude šířit tak rychle. Ale hodně se to šíří v Helsinkách a okolí, kde byla spoustu turistů.

I proto se také Jokerit Helsinky odhlásil z Kontinentální ligy, kde postoupil do čtvrtfinále?

Možné to je. Celkově to je určitě rozumný krok. Kdyby se objevil nakažený v týmu, rozneslo by se to dál, protože hokejisté hodně cestují. Tohle není problém jedné země, ale celého světa. I vedení klubů z finské ligy se rozhodla, že je lepší soutěž zrušit. Bohužel mě to mrzí, ale je to rozumné řešení.

Dostálovy statistiky 43 zápasů odchytal.

3 čistá konta zaznamenal.

1,78 gólu průměrně inkasoval. Pouze Annunen z Kärpätu byl v lize lepší.

92,76 procent střel kryl. V téhle statistice byl třetí

Jaká byla vaše sezona v Ilves?

Pro klub byla hodně úspěšná. Skončili jsme čtvrtí, postoupili jsme přímo do čtvrtfinále. Taky jsme se kvalifikovali do Ligy mistrů, což byl náš cíl. Pomůže to prestiži, protože klub na tom nebyl před pár lety vůbec dobře. V sestavě jsme měli plno mladých kluků.

Jedním z nich jste byl vy a dle čísel se vám vedlo náramně.

Už v minulé sezoně jsem se tady cítil výborně. A teď se stoupajícím počtem zápasů to bylo jen lepší. Na ledě jsem se cítil moc dobře, vnímal jsem, jak mi roste sebevědomí. S (trenérem gólmanů) Markusem Korhonenem jsme tvrdě pracovali a já se cítil výborně. Odvíjelo se to od toho, že kluci přede mnou hráli výborně. Hlavně v oslabení to gólmanovi pomůže a byl jsem nadšený z party, jakou jsme utvořili.

Bylo to poznat. Po vyhraném domácím zápase jste si lehal pod branku a z břevna jste si udělal činku, kterou jste zvedal.

(usměje se) Odkoukal jsem to někde na Instagramu, kde to udělal nějaký gólman. Kluci v kabině mi o tom taky říkali, takže mě napadlo, že bych to pro srandu a pro fanoušky taky udělal.

Je něco, co byste na sezoně vylepšil?

Jen to, jak skončila. Těžko se mi hodnotí, když skončila po základní části. Mohli jsme se připravit na čtvrtfinále... Hráli jsme rychlý hokej, fanoušky to bavilo.

Když k tomu připočtete i vaši smůlu na MS do 20 let, není to sezona tak trochu k vzteku?

To je pravda, ale co k tomu říct? Na druhou stranu jsem v Ilvesu odchytal 43 z 59 zápasů, což je pořád veliké číslo na to, že mi je stále devatenáct. Na mistrovství světa jsme skončili ve čtvrtfinále a teď nám play off ani nezačalo... Ale opakuju: Je správné, že se to ukončilo.

Jak rychle vás opustilo zklamání z nevydařeného domácího šampionátu?

Jen jsem přiletěl a hned jsem šel ve Finsku do brány. Nebylo tolik prostoru nad tím přemýšlet.

Už tušíte, co s vámi bude dál?

To ještě nevím. Také NHL je přerušená, ligy po světě se ruší a vzniká jeden veliký otazník. Ale k otázce - bude záležet především na rozhodnutí Anaheimu a o tom já teď moc netuším.

Neexistovala varianta, že byste do Anaheimu odletěl už na závěr aktuální sezony? Kluby NHL draftované mladíky občas pozvou.

Klidně by to možné bylo, třeba i do AHL. Už loni taková možnost byla, ale měl jsem už nějakou dobu po sezoně a Anaheim si nakonec vytáhl jiného draftovaného gólmana. Ta varianta byla, mohl jsem si zatrénovat a poznat farmu. Ale teď doopravdy netuším, jaké jsou další plány.

A kdybyste měl možnost vybrat si vy?

To si nechám pro sebe (usměje se).

A co kdyby se vládní nařízení zpřísnila a vy byste musel ve Finsku zůstat déle?

Tak bych tu zůstal, nedalo by se nic dělat. Dám si teď určitě minimálně týden úplné volno, trošičku se zklidním. A pak to budu brát, jak to přijde. Když tak bych se připravoval na další sezonu tady. V Ilves mi v začátcích pomohli a věřím, že by to udělali znovu. Ale nic takového jsem zatím neplánoval, situace se pořád nějak vyvíjí.