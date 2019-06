Brankář Dostál do NHL zatím nemíří, měl by i nadále chytat ve Finsku

Dostál je formálně hráčem Komety Brno, šéf klubu Libor Zábranský ale uvedl, že v extralize v příští sezoně účastník letošního juniorského mistrovství světa chytat nebude.

„Volal mi generální manažer Anaheimu a prosil mě o uvolnění Lukáše do Finska, protože byli spokojení s tím, jak se tam Lukáš v minulé sezoně uchytil. Předpokládám, že tam bude brankářská jednička,“ uvedl Zábranský na webu Komety.

Brněnský klub pro příští extraligový ročník počítá s dvojicí Marek Čiliak a Karel Vejmelka. „Situace v brankovišti je v tomto směru pro Lukáše komplikovaná. V A-týmu máme tři špičkové gólmany a rozdělit zápasy mezi všechny tři by bylo strašně složité. Lukáš je ve věku, kdy by měl nabírat co nejvíc zkušeností, co nejvíc trénovat a co nejvíc chytat. Myslím, že stejný názor mají i zástupci Anaheimu. Proto došlo k jednoznačné dohodě, že Lukáše uvolníme do Finska,“ řekl Zábranský.

Dostál v minulé sezoně chytal v prvoligové Třebíči, po vydařeném juniorském MS dostal šanci i v extralize a proti Karlovým Varům si připsal premiérový start v nejvyšší soutěži. V únoru poté odešel na hostování do Ilvesu, kde se stal jedničkou a pomohl týmu k postupu do play off.

„Mým cílem je chytat v NHL. Po podpisu smlouvy s Anaheimem je jeho splnění o krok blíže. Pokud se do NHL nedostanu již v příští sezoně, rád se do Ilvesu vrátím, protože je to místo, kde se můžu stát lepším hráčem,“ uvedl Dostál na webu Ilvesu.