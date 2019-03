Talent Dostál ve finském učení: Přikryju puk a dostanu ještě dvě sekery

„Soupeř střídal a zůstal tam jeden z beků, přes kterého bych to nepropálil. Ale ve středním pásmu jsem viděl rozjetého spoluhráče, tak jsem mu to hodil,“ líčí strážce brány finského klubu Ilves.

A tak vykouzlil nádherný lob, který se i s troškou štěstí snesl k hokejce útočníka Ruotsalainena. Pro něj už to byla snadná práce. Gól. Výhra 4:1 nad KalPou.

„Pár asistencí už jsem si zapsal, ale takovou jsem ještě nezažil,“ usměje se Dostál. „Ale hlavně jsem tam od toho, abych puky chytal.“

A i to jde osmnáctiletému klučinovi z Brna znamenitě. Ilves po únorovém příchodu vychytal v šesti duelech čtyři výhry a zelenožlutému klubu z Tampere pomáhá do play off.

„Neřekl bych, že bych měl obavy z finské ligy, ale byl jsem zvědavý, jak budu stačit,“ vykládá teenager. „A troufnu si říct, že se vede nad očekávání dobře. Navíc bydlím a starám se sám o sebe, což jsou další zkušenosti, za které jsem moc rád.“

Pečlivě volí slova. Po pár větách pochopíte, že Dostál působí vyspěle nejen v brankářské zbroji.

Ale i s přemýšlivým hochem muselo zamávat, jak raketově se vyvíjí jeho kariéra. Jen považte.

Ještě na podzim bylo jeho cílem dopomoct do prvoligového play off Třebíči, kam jej posílala mateřská Kometa. Na přelomu roku ale zazářil na juniorském mistrovství světa. Debutoval v extralize. Po příchodu Marka Čiliaka v brněnské brankářské hierarchii spadl až na pozici číslo tři. Po konci prvoligové šichty by už přes týden jen trénoval a vyčkával na pořádnou příležitost v Kometě. I proto kývl na hostování ve Finsku, kde se na náctileté jinochy nebojí vsadit.

Sám Dostál vypráví, že se kvůli věku necítí v týmu jako vzácný exemplář. „Vesměs jsme tam mladí všichni, třeba náš kapitán má 23 let,“ říká a navrch přidává příhodu o šestatřicetiletém veteránovi Leimuovi. „Měl problémy se zády, takže místo něj dostal šanci mladší bek. Teď se uzdravil, ale nehraje, protože mladší kluk má fazonu,“ popisuje Dostál. Podobně se v sestavě chytil i on.

Zatímco úspěšnost jeho konkurentů se v Ilves dlouhodobě nevyhoupla nad 90 procent, u Dostálova jména svítí aktuálně cifra 92,23.

A na solidní numera se musí nadřít. „Hodně se tu tlačí do brány, pořád mi někdo zakrývá výhled,“ líčí brankář, jehož si loni ve třetím kole draftu NHL vybral Anaheim. Finský styl mu trochu připomíná zápas, který zažil v Americe na nováčkovském turnaji.

„Když tady přikryju puk, dostanu ještě dvě sekery. Ale celkem se to tady pouští, Hraje se rychlý a pohledný hokej. Možná oproti Česku se tady tolik nestřílí. Když má přijít střela, která by mě neměla extrémně ohrozit, tak hráč raději podrží puk. Člověk musí být pořád ve střehu.“

Čísla Lukáše Dostála 85. místo obsadil na loňském draftu NHL, vybral si jej Anaheim. 1,83 je Dostálův průměr inkasovaných gólů ve finské lize, patří ke špičce 4 duely zbývají do konce základní části, Ilves drží místo zaručující předkolo

Podobně mluvil i Dostálův gólmanský kolega z reprezentační dvacítky Jakub Škarek, který se před sezonou vydal do finského učení do Lahti. V rozhovorech, které si důkladně pročítal i Dostál popisoval, jak v letní přípravě lítal po sjezdovkách nebo jak se vedle pracovitých a důsledných Finů učil správně posilovat. „Můžu jen poděkovat (kondičnímu trenérovi) Miloši Pecovi. Z Brna jsem techniku cviků znal a zvládám i tempo,“ líčí objev letošního juniorského šampionátu.

Vrátí se po finském rychlokurzu domů? „Smlouvu v Kometě mám platnou. Uvidíme, co se bude dít po sezoně,“ prohodí Dostál.

Jestli jeho kariéra bude dál mít spád, klidně může změnit adresu. Místo do Brna ale vyrazí za oceán.