Ještě není konec, chceme jít dál, říká postupový střelec Cingeľ

Jak si považujete takový úspěch po soubojích s jedním z nejlepších evropských týmů?

Možná to ještě nevnímáme, i když to není ani tak o tom, že jsme teď postoupili. Chceme jít ještě dál.

Takže žádné velké oslavy?

Možná se zaradujeme dneska, ale ještě není konec.

Na ní jste už nemuseli být, hned na začátku zápasu měl Färjestad několik výborných šancí a kdyby je proměnila, měli byste to těžké.

Souhlasím, přitom vlétnout jsme na ně chtěli my, věděli jsme, že za sebou mají cestu. Takové zápasy ale jsou, zažili jsme to i my. Útočíte, ale nic z toho není.

Nakonec došlo na prodloužení, které jste rozhodl vy, Jak jste viděl ten gól?

Především bylo důležité, že předtím náš brankář Kiviaho zlikvidoval nájezd soupeře, protože kdyby se mu to nepovedlo, tak se k tomu mému gólu vůbec nedostaneme. Já jsem pak dostal puk ve středním pásmu, podržel jsem si ho a snažil jsem se střílet přes hráče, brankář toho asi moc neviděl.

Jak těžké bylo odehrát sérii a ještě k tomu vítěznou s tak kvalitním soupeřem?

Hlavně jsme si dokázali, že můžeme hrát s kýmkoliv, i s vítězem švédské ligy. Série to byla těžká.

V čem například?

Věděli jsme třeba, že mají výborné přesilovky, nám se ale oslabení dařila, i když jsme nějaký gól dostali.

Stejně jako před třemi lety, kdy jste došli až do finále, se vám daří víc v Lize mistrů než v extralize. V čem to podle vás je?

Nevím a kdybych to věděl, už jsem asi trenérem. Někdy to prostě v Lize mistrů jde, zatímco v extralize ne, těžko říct.

Není to třeba tím, že se v Lize mistrů hraje trochu jiný hokej?

To bych neřekl. Třeba Färjestad hraje podobně jako například Pardubice, Sparta či Třinec. V tom je to podobné a spíše je to o tom, co hrajeme my. Dneska jsme si dokázali, že když děláme to, co máme, můžeme porazit kohokoliv.