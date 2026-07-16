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Ze Švédska do Ruska. Hodně hráčů chce do KHL, třeba jim otevřu dveře, hlásí útočník

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  13:40

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Útočník Linus Weissbach v dresu švédské Frölundy. | foto: Profimedia.cz

Udělal nečekaný, ojedinělý krok. Jako první švédský hokejista z tamní ligy od vypuknutí války na Ukrajině. Útočník Linus Weissbach podepsal smlouvu v ruské KHL, Frölundu vyměnil za Petrohrad. A prohlásil: „Chce tu hrát hodně švédských hráčů.“

Po začátku konfliktu před čtyřmi lety podepsal v Rusku ze Švédů obránce Fredrik Claesson, jenž se tehdy po působení v zámoří dohodl s moskevským CSKA a naposledy hrál u městského rivala Dynama.

O rok později se do KHL ze Švýcarska přesunul na jednu sezonu útočník Pontus Åberg, který nastupoval za Barys Astana, a před dvěma lety ho napodobil jiný forvard Dmytro Timašov, jenž má švédské i ukrajinské občanství.

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Ovšem oproti těmto třem příchodům se Weissbach do východoevropské soutěže přesouvá přímo ze Švédska. Přitom tamní svaz je jedním z největších kritiků případného ruského návratu do mezinárodních soutěží.

„KHL sleduji už roky a vždy jsem si v ní chtěl zahrát. Bylo to velké rozhodnutí, o kterém jsem přemýšlel dlouho,“ přiznal Weissbach po podpisu v Petrohradě.

Tedy v klubu, který je úzce spojen s ruským prezidentem Vladimirem Putinem přes hlavního vlastníka – energetickou společnost Gazprom.

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Ani toto propojení však v posledních letech k úspěchům nevedlo, v uplynulých dvou sezonách vypadlo SKA shodně už v osmifinále. Na titul čeká ambiciózní celek od roku 2017.

„Systémem v klubu prošlo mnoho skvělých hráčů a švédským hokejistům se tu vždy dařilo. Slyšel jsem jen samou chválu,“ pochvaloval si i přes nedávné petrohradské nezdary Weissbach.

Ten odehrál poslední dva ročníky ve Frölundě, se kterou v březnu vyhrál Ligu mistrů. Do rodné země se vrátil po osmi letech v zámoří, kde se přes NCAA dostal do farmářské AHL, avšak do elitní NHL nenakoukl.

Útočník Linus Weissbach v dresu švédské Frölundy.

Proto zvolil návrat do Evropy. Ovšem nyní zaskočil přesunem do Ruska. A podle jeho slov by takový krok nemusel zůstat ojedinělým.

„Mnoho švédských hokejistů chce hrát v KHL, takže možná můj přestup v budoucnu otevře podobnou příležitost i ostatním. V minulých letech bylo v lize vždy hodně Švédů a všichni měli z této ligy skvělé dojmy,“ líčil rodák z Göteborgu.

Osmadvacetiletý forvard, mimo jiné starší bratr jednoho z nejlepších světových florbalistů Oskara, má na kontě také dva starty za švédskou reprezentaci, v listopadu 2024 se představil na Karjala Cupu i v utkání s českým výběrem.

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Nyní si však dveře do národního týmu zabouchl, Tre Kronor totiž hráče nastupující v KHL dlouhodobě nenominují. Weissbachovi tak zbývá pouze působení na klubové úrovni.

„Mám rád historii a vím, že v Petrohradě je spousta historických památek. Těším se na to, až budu moct prozkoumat toto krásné město a seznámit se s ruskou kulturou,“ uzavřel natěšený Weissbach.

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