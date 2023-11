Ten zápas nám ukázal pozitiva i negativa, hodnotil vítkovický asistent

„Vážíme si toho, že jsme postoupili do dalšího kola. Ten zápas nám ukázal pozitiva i negativa, dobré i špatné věci. Toho bychom měli bychom využít do dalšího zápasu,“ konstatoval vítkovický asistent trenéra Jiří Veber.

„Škoda, že jsme nevyhráli alespoň o gól. V závěru, když soupeř odvolal brankáře, mohli jsme skórovat do prázdné. Ale hráči, kteří ty šance měli, je vyřešili špatně.“

Opuštěnou branku Lahti minul jak Peter Mueller, tak Dominik Lakatoš. V závěrečných sekundách se o to pokusil i gólman Matěj Machovský, jenže jím vystřelený puk zastavil ve středním pásmu Michal Jordán v dresu finského celku.

„Že bych dal gól? Bylo to strašně blízko i strašně daleko. Oni nás v závěru docela presovali, já už byl vyšťavený. Šance se mi naskytla, ale já nedokázal puk dost zvednout. Pokryli si střed a chytili to,“ litoval vítkovický gólman Matěj Machovský. „Ale správný směr to mělo, dojelo by to tam.“

Vítkovický gólman Matěj Machovský a Antti Tyrväinen z Lahti

I tak se Machovský v zápase několikrát vyznamenal. Jednou mu pomohla tyčka, inkasoval pouze po dorážce z bezprostřední blízkosti při přesilovce soupeře. „Hned po zápase jsme se bavili s trenérem gólmanů. Machy předvedl skvělý výkon, mančaft skvělými zákroky podržel,“ ocenil Veber výkon brankáře.

„Ono se to odvíjí i od toho, jak celý zápas odehraje mančaft. Pro mě je teď důležité, aby tým šlapal v pátek,“ připomněl Machovský páteční ligový duel se Spartou.

Ve čtvrtfinále Vítkovice narazí na švýcarský Rapperswil, který přešel přes německý Mannheim.