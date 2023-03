Ligu mistrů doplní kluby z Dánska, Francie, Norska, Slovenska a Británie

V Lize mistrů, v které se od příštího ročníku zredukuje počet účastníků z 32 na 24, doplní pětice týmů zástupce z české extraligy, Finska, Švédska, Švýcarska, Německa a mezinárodní rakouské ICEHL.

Z Dánska, Francie, Norska a Slovenska se kvalifikují vítězové play off. V britské EIHL se stává mistrem vítěz základní části. Pokud by se jím stal ale aktuálně druhý Guildford, který nesplňuje podmínky vedení soutěže pro účast, kvalifikoval by se druhý tým v pořadí. Soutěž vede Belfast o pět bodů před Guildfordem.

Divoké karty uděluje vedení Ligy mistrů po zvážení několika kritérií, jako je sportovní konkurenceschopnost ve všech dosud odehraných sezonách soutěže, struktura řízení, infrastruktura a návštěvnost. Oproti minulým sezonám přišel o místo vítěz Kontinentálního poháru, který letos vyhrála Nitra.

Jistou účast už mají z české extraligy Pardubice a Vítkovice, z Finska obhájce triumfu v Lize mistrů Tappara Tampere a také Ilves Tampere a Lukko Rauma, ze Švédska Skelleftea AIK a Växjö, ze Švýcarska Ženeva a Biel-Bienne, z Německa EHC Mnichov a Ingolstadt a z ICEHL italské Bolzano a Salcburk.