Moc jsem chtěl postoupit, štvalo Willa. Reprezentaci příliš neřešil

Dvojzápas pardubických hokejistů ve čtvrtfinále Ligy mistrů s finským celkem Lukko Rauma provázela celá řada zvláštních protestů. Nejdřív si stěžovalo Dynamo na zásahy soupeře do soupisky těsně před prvním utkáním a o pár dní později zase kvůli pochybnostem nemohl využít pozvánku do národního týmu gólman Dynama Roman Will.

„Já to nevnímám. Měl jsem důležitý zápas v klubu, který jsem moc chtěl zvládnout a postoupit,“ vyprávěl Will.

Celou věc zřejmě odstartoval švýcarský celek Rapperswil, kterému se nelíbilo, že musel do české reprezentace uvolnit svého klíčového útočníka Romana Červenku, který tak nemohl s klubem absolvovat čtvrtfinálovou odvetu v CHL proti Vítkovicím. Stejné stanovisko pak zaujal i švédský Färjestad, který se musel taktéž v Lize mistrů vzdát Davida Tomáška.

Olejem do ohně pak byla domluva Dynama s reprezentačním koučem Radimem Rulíkem, že Roman Will se může připojit až později, zatímco dva zmíněné hráče chtěl v kempu od začátku. „U gólmana je to něco jiného, bohatě stačí, když se připojí až ve středu,“ řekl Rulík.

Jenže nepřipojí. Národní tým nakonec místo Willa raději povolal Josefa Kořenáře z pražské Sparty. „Mluvil jsem s vedením nároďáku a bylo mi řečeno, že vzhledem k náročnosti programu si nechají v kempu gólmany, kteří jsou s nimi od začátku. Beru to, musím si říct o pozvánku příště,“ říkal Will.

Hůř už kousal konec Pardubic v Lize mistrů. Ty sice dokázaly v Raumě v úterý večer po napínavém finiši zvítězit 3:2, daly dva góly v závěrečné power play, vaz jim ovšem zlomil první zápas na východě Čech. Ten Dynamo prohrálo kvůli zpackané první třetině 4:6 a mezi top čtyřku Evropy postupuje Lukko.

„Druhý nám vyšel, ale bohužel jsme nedotáhli manko. Můžeme si říct, že končíme se vztyčenou hlavou, protože jsme odehráli další kvalitní utkání proti silnému soupeři, ale postup jsme moc chtěli,“ štvalo Willa. „Liga mistrů byla skvělá zkušenost, moc si vážíme toho, že za námi jezdili fanoušci a doufám, že našimi výkony si řekneme o účast v příštím ročníku,“ dodal.

Pardubicím tak trochu splaskne náročný zápasový kalendář, ve kterém zbývá už jen blížící se Spengler Cup a extraliga, Will ale úlevy vůbec nehledal. „Nechci ani slyšet, že vypadnutí z Ligy mistrů může být k něčemu dobré. Já chci vyhrávat a postupovat vždycky. Program je sice náročný, ale krásný,“ zhodnotil Will.