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ONLINE: Startuje vyřazovací fáze Ligy mistrů, Plzeň nastupuje proti Davosu

Autor:
Sledujeme online   19:35
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Hokejista Jakub Chromiak se raduje ze vstřeleného gólu proti Frölundě v utkání Ligy mistrů. | foto: ČTK

Po reprezentační přestávce se ještě před návratem tuzemské nejvyšší soutěže rozjíždí Liga mistrů. Začíná play off i se třemi českými zástupci. Plzeň, která opanovala základní část, nastupuje od 19.45 na ledě Davosu. Utkání můžete sledovat prostřednictvím podrobné online reportáže.

Plzeň prosvištěla první fází Ligy mistrů naprosto suverénně, jako jediný ze čtyřiadvaceti účastníků neztratila ani jeden zápas a zaznamenala plný počet bodů.

ONLINE: Davos - Plzeň

Utkání play off Ligy mistrů sledujeme od 19.45 podrobně

Postupně přetlačila Rögle (4:0), Tychy (2:1), Fribourg (4:2), Bordeaux (10:4), Skellefteå (4:2) a SaiPu (6:3). Teď ji čeká osmifinále.

Ve vyrovnaném pořadí domácí soutěže se drží na sedmé pozici, v pondělí se předčasně rozloučila s kanadským útočníkem Dannym Katicem, který se přesunul do Zvolenu.

Katicova plzeňská epizoda končí. Kanaďan bude hledat štěstí na Slovensku

Davos, kde působí i český útočník Filip Zadina, obsadil v Lize mistrů s bilancí tří vítězství a tří porážek šestnácté, tedy poslední postupové místo. Ve švýcarské lize je zatím překvapivě až desátý.

Další dva české týmy se představí ve středu. Pardubice od 17.30 nastupují na ledě finské SaiPy, Liberec hraje o dvě hodiny později v Kolíně nad Rýnem.

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 10. 11. 2026 19:45
zápas probíhá
HC Davos HC Davos : HC Škoda Plzeň HC Škoda Plzeň 0:0 (-:-, -:-, -:-)
Sestavy:
Hollenstein (Solèr, Aeschlimann) – Frick (A), Gernát, Allard, Gross, van der Kaaij, Jung, Steiner, Grünenfelder – Frehner, Corvi (A), Zadina – Lemieux, Blandisi, Tambellini – Kessler, Jäger (C), Asplund – Schreiber, Waidacher, Parrée
Sestavy:
Malík (Růžička) – Robertson, Rubins, Chromiak, Jeřábek (C), Merežko, Malák, Mašek – Strnad, Filip (A), Měchura – Rohlík (A), Simon, Teplý – M. Petman, V. Petman, Titlbach – Klatovský, Žemlička, Sedláček

Rozhodčí: Brander, Wölzmüller – Schlegel, Żak

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Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 10. 11. 2026 17:30
KooKoo Kouvola KooKoo Kouvola : Eisbären Berlín Eisbären Berlín 3:5 (1:0, 1:3, 1:2)
Góly:
13:57 Holmström (Rooba, Riekkinen)
22:11 Gröndahl (Jaakola, Gallo)
54:56 Rooba (Holmström, Nousiainen)
Góly:
22:57 Kirk (170, Müller)
28:10 Kirk (Wissmann, Fontaine)
31:57 Smith (Ronning, Fontaine)
46:13 Veilleux (Wissmann, Müller)
56:28 Vikingstad (Veilleux)
Sestavy:
Patrikainen (Randelin) – Grondahl, Nousiainen, Pelli, Nykyri, Puhakka, Pakaslahti, Riekkinen – Meskanen, Siikonen (C), Miettinen – Rooba (A), Holmstrom, Luoto (A) – Jaakola, Ruutu, Gallo – Valkeejarvi, Makkinen, Tossavainen – Makela.
Sestavy:
LaFontaine (Niesse) – Wissmann (C), Müller, Smith, Davidson, Mik, Geibel – Ronning, Kirk, Fontaine – Foudy, Eder, Tiffels (A) – Křestan, Vikingstad, Veilleux (A) – Pfoederl, Wiederer, Hordler – Griva.

Rozhodčí: Gerber, Pražák – Niittylä, Pekkala

Počet diváků: 2048

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 10. 11. 2026 19:00
zápas probíhá
Växjö Lakers Växjö Lakers : Frölunda HC Frölunda HC 2:1 (2:1, -:-, -:-)
Góly:
05:45 J. Suomi (Lowe, Strandberg)
16:51 Kratz (Nilsson, Anderberg)
Góly:
03:42 Dower-Nilsson (Fagemo, Hasa)
Sestavy:
Persson (Åhman) – Persson (C), Cooper, Rafferty, Aho, Lowe (A), J. Suomi, Levin, Lindgren – Nadeau, Rasmussen (A), Elvenes – Cehlárik, Strandberg, Gustafsson – Mäntykivi, Henriksson, E. Suomi – Kratz, Anderberg, Nilsson.
Sestavy:
Johansson (Normann) – Johannesson, Tömmernes (A), Hasa, Högberg, Heens, Milošević, Kongsbak – Fagemo, Peterson, Lindholm – Clarke, Meijer, Cederqvist – Friberg (C), Lasu (A), Westergard – Dower-Nilsson, Hasa, Thorell.

Rozhodčí: Ch. Holm, H. Neva – Ch. Billing , A. Nyqvist

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 10. 11. 2026 19:00
zápas probíhá
Rögle Ängelholm Rögle Ängelholm : Skellefte? AIK Skellefte? AIK 1:1 (1:1, -:-, -:-)
Góly:
03:09 Kuhlman (Friedman)
Góly:
06:23 Nordlund (Fasching, V. Lindberg)
Sestavy:
Clang (Tjärnlund) – De Haan, Kumlin, Själin, Friedman, Claesson, LaDue, Clurman – Everberg, Olofsson, Horký – Kuhlamn, Kellman, Sandin – Solberg, Zether, Jellvik – Neumann, Kim, Bartholdsson
Sestavy:
Lampinen (Ringquist) – Lundberg, P. Johansson, Djuse, M. Forsfjäll, Bergqvist, Grahn, Svensson – Johnson, Stjernborg, Kaderli – Hugg, O. Lindberg, Aaagard Hansen – Vuollet, Z. Forsfjäll, Davidsson – Nordlund, V. Lindberg, Fasching

Rozhodčí: Holm, Kaptain – Lundgren, Henriksson

Hokejová Liga mistrů
Osmifinále 10. 11. 2026 19:30
zápas probíhá
Adler Mannheim Adler Mannheim : Tappara Tampere Tappara Tampere 1:0 (-:-, -:-, -:-)
Góly:
05:53 Kühnhackl (Ehl, Reichel)
Góly:
Sestavy:
Hildebrand (Franzreb) – Fohrler, Shaw, Gilmour, Poirier, Gawanke, Kälble, Mattinen, Renouf – Greco, Brown, Bennett – Ehl, Reichel (A), Kühnhackl (A) – Solow, Esposito, Plachta – Macek, Michaelis (C), Schütz
Sestavy:
Metsola (Kiviaho) – Nykänen, Räsänen, Kivistö, Karvonen, Strandell, Jokipakka, Almari, Mattila – Wia, Rauhala (C), Pavel – Fabre, Sallinen, Vanhatalo – Lindqvist, Mattila (A), Haapala – Simontaival, Suvanto, Rautiainen

Rozhodčí: Ofner, Sternat – Laguzov, Reinold

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Växjö vs. FrölundaHokej - Osmifinále - 10. 11. 2026:Växjö vs. Frölunda //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.75
  • 4.20
  • 4.00
Rögle vs. Skellefte?Hokej - Osmifinále - 10. 11. 2026:Rögle vs. Skellefte? //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 2.50
  • 3.70
  • 2.60
Švédsko vs. DánskoHokej - Skupina B - 10. 11. 2026:Švédsko vs. Dánsko //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • -
  • 25.00
  • 40.00
Švýcarsko vs. RakouskoHokej - Skupina A - 10. 11. 2026:Švýcarsko vs. Rakousko //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.04
  • 11.00
  • 35.00
Mannheim vs. TapparaHokej - Osmifinále - 10. 11. 2026:Mannheim vs. Tappara //www.idnes.cz/sport
Živě1:0
  • 1.54
  • 4.80
  • 5.20
Davos vs. PlzeňHokej - Osmifinále - 10. 11. 2026:Davos vs. Plzeň //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.10
  • 4.40
  • 2.80
Program a výsledky
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ONLINE: Startuje vyřazovací fáze Ligy mistrů, Plzeň nastupuje proti Davosu

Sledujeme online
Hokejista Jakub Chromiak se raduje ze vstřeleného gólu proti Frölundě v utkání...

Po reprezentační přestávce se ještě před návratem tuzemské nejvyšší soutěže rozjíždí Liga mistrů. Začíná play off i se třemi českými zástupci. Plzeň, která opanovala základní část, nastupuje od 19.45...

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