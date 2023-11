Golfákem jsem se prosadil naposledy za války, vtipkoval Radil po výhře

Play off v extralize, nebo v Lize mistrů? Dynamu je to jedno. Chce vyhrávat všechno a všude bude hrát soustředě. Třeba na ledě Ilvesu Tampere. Východočechům to sice na ledě finské Nokia Areny zprvu trochu drhlo a od jedenácté minuty prohrávali díky využité domácí přesilovce, pak ale zapnuli, přišlo vyrovnání, obrat a nakonec zcela zodpovědné dohrání zápasu ve třetí třetině.

„Ten gól, který jsme dostali, nás spíš nakopnul,“ potvrdil útočník Dynama Lukáš Radil. Ten konečnou výhru Pardubic 3:1 řídil třemi body. K jedné asistenci přidal dvě trefy. A že stály za to.

První byla vyrovnávací. Dvě a půl minuty před koncem první části napřáhl a prosadil se golfákem. Možná vůbec poprvé v dospělém hokeji. „Takový gól jsem dal naposledy za války,“ vtipkoval dobře naladěný Radil. „Ne, legrace. Fakt bych ale řekl, že golfem jsem se v minulém případě trefil někdy v osmé třídě. Věděl jsem, že mi končí střídání, tak jsem to zkusil. Puk se postavil, takže trochu zaplaval a gólmana to zmátlo,“ dodal.

Na 2:1 pro Dynamo pak další pěknou trefou do vinglu navázal Tomáš Zohorna, Radil si chvíli za polovinou zápasu připravil blafák do bekhendu a zakončení mezi betony Jakuba Málka.

„Dostal jsem dobrou přihrávku od Roberta Kousala, šel jsem sám a přesně na tohle zakončení jsem si věřil,“ popsal Radil.

Pardubicím se tak vyplatilo brzké vstávání kolem šesté hodiny ráno, do Tampere totiž vyráželi až v den zápasu. „Já rád spím ideální do devíti, takže mi to moc nevyhovovalo, ale asi se tomu nedá vyhnout. Navíc nám evidentně svědčí cestovat v den zápasu,“ zamyslel se Radil.

Odveta s Ilvesem je naplánovaná na 21. listopadu od 17.30 v Pardubicích, Tampere mělo původně doma končit, ale samo požádalo o výměnu pořadatelství. „Play off Ligy mistrů hrajeme poprvé, takže taky neumím říct, jestli to má vliv. Ale doufám, že jo. U nás přijde víc lidí a může nás to dotlačit do čtvrtfinále,“ uvažoval Radil.