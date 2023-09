Bartošák se dočkal premiéry. Skvělý výkon, jásali hradečtí fanoušci

Letní pauza nebyla na výkonu třicetiletého bývalého reprezentanta znát. A fanoušci to náležitě ocenili.

„Bartošák? Posila jako hrom, chytil minimálně tři góly. Famózní výkon.“

„Bartéz dneska skvělý výkon, snad to takhle půjde dál a bez průseru.“

„Dneska skvělý výkon od Bartošáka,“ napsali fanoušci Mountfieldu na klubovém webu po utkání, v němž hradecký tým ve svém posledním přípravném domácím duelu před extraligou porazil Eisbären Berlín 4:1.

Bartošák působil v brance jistě a čisté konto mu soupeř vzal až tři minuty před koncem zápasu při přesilové hře. „Utkání se vždy hodnotí lépe, když člověk vyhraje a relativně se mu to povede,“ pochvaloval si gólman svoji zápasovou premiéru v hradeckém dresu.

Přestože ve svém věku toho s hokejem zažil už hodně, první utkání za Hradec pro něj podle jeho slov nebylo jednoduché: „Musím přiznat, že před zápasem jsem byl trošičku nervózní. Přece jen je to nějaká doba, co jsem naposledy stál v Česku na ledě, jsem v novém klubu, mám kolem sebe nové fanoušky a nové město. Je to pro mě úplně něco nového.“

Právě čekání na první zápas se na jeho předzápasové nervozitě podepsalo. I přesto, že si minulý týden, kdy byl tým na turné ve Švýcarsku, zachytal polovinu přípravného utkání za spřátelený prvoligový Kolín a stejně jako teď od Berlína dostal jediný gól.

„Čekal jsem, že v tuto dobu už budu mít odchytané dva tři čtyři přáteláky. Bohužel zdravotně jsem nebyl úplně v pohodě. Doufám, že nyní už budou utkání přibývat, ať jsem na začátek sezony připraven. Mám to za sebou a uvidíme, co bude,“ popisoval své pocity z posledních dnů přípravy, kterou Mountfield zápasově zakončí ve čtvrtek a v pátek ve Vídni. Nejprve proti maďarskému týmu Féhervár, poté proti tamnímu mužstvu Vienna Capitals.

Přestože se do hradecké branky v zápase dostal až sedm měsíců poté, co se s ním dohodl na angažmá, tak dlouhou zápasovou pauzu neměl.

„Minulou sezonu jsem chytal až do dubna, skončili jsme asi dva dny předtím, než skončil Hradec. Takže se mi to jen o něco protáhlo. Když vypadnete v předkole a pak chytáte až na začátku srpna, tak je to stejné. Ale co jsem v Evropě, nestalo se mi, abych chytal poprvé až prvního září,“ poznamenal gólman, jenž v minulé sezoně působil ve finském Pelicans Lahti.

Zápas s Eisbärenem Berlín nebyl i pro zkušeného gólmana jednoduchý. I proto, že jeho spoluhráči soupeře v úvodu ke střelám moc nepouštěli.

Brankář Patrik Bartošák, jedna z hradeckých posil.

„Moc mi nepomohlo, že jsem měl v úvodní třetině asi tři zákroky, ale kluci mi strašně pomohli a podrželi mě. Moc jsem toho neměl, ve třetí třetině jsem doufám tým zase podržel trochu já,“ popisoval své první působení v hradecké brance, „chytám asi pětadvacet let, takže jsem zažil utkání, kdy se do toho dostanu hned, i taková, kdy vůbec a dostanu tři rychlé kousky.“

Méně brankářské práce, které se na něj dostalo, je podle něj dobrým znamením pro blížící se extraligu. „Že jsme je přehrávali, značí, jakou máme sílu. Pro nás všechny to byl super zápas, jestli takhle budeme hrát i v extralize, tak máme velkou šanci hrát hodně nahoře,“ věří Bartošák.