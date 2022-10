Hokejisté Hradce se v osmifinále Ligy mistrů utkají s Färjestadem

Hradec Králové postoupil do play off z prvního místa skupiny G díky lepší bilanci ze vzájemných utkání se švédskou Frölundou. Při rovnosti bodů i skóre pro něj rozhodl nejvyšší počet vstřelených branek v jednom ze dvou zápasů. Díky tomu byl Mountfield při losu nasazený a mohl narazit na celky z druhých míst ostatních skupin. Český mistr Třinec ani pražská Sparta se do play off nedostaly.

První zápasy osmifinále se budou hrát 15. a 16. listopadu, odvety se uskuteční 22. a 23. listopadu. Hradec Králové začne venku.