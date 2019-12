Dorazí Kovář a spol.! Dobře vykročit, touží hokejisté Hradce Králové

Zatím vše probíhalo jaksi nenápadně, ale případný další úspěch, o jehož naplnění se začne dnes rozhodovat, by už byl opravdovým zápisem do hokejové historie. Hradecký Mountfield dnes večer nastoupí k prvnímu zápasu čtvrtfinále Ligy mistrů, ve hře nebude nic menšího než postup mezi čtyři nejlepší mužstva evropských hokejových lig. A to už stojí za to!

„Reprezentujeme město a teď už i extraligu, jsme jediným zástupcem českého hokeje ve čtvrtfinále, což je i důkaz toho, že jsme to mysleli s účastí v Lize mistrů od začátku vážně,“ uvedl jeden z asistentů hlavních trenérů Mountfieldu Aleš Krátoška.

Hradecký tým se bude o postu do semifinále rvát se švýcarským Zugem, týmem, jenž vedle svých kvalit české fanoušky nejvíc oslovuje osobou Jana Kováře, dlouholetého člena české reprezentace, jenž si Švýcarsko nedávno zvolil po hvězdné kariéře v KHL.

V týmu je podle očekávání vidět a Zug i díky němu budí respekt. Jen pro připomenutí jeho letošní působení v Lize mistrů: prvenství v základní skupině a v osmifinále vyřazení silné finské Tappary Tampere.

„Síla i kvalita soupeře je jasně daná a samozřejmě víme, že základní skupinou proběhli bez problémů a poradili si i s Plzní. Určitě nás nečeká nic lehkého, ale podobné to bylo i s Mannheimem v našem případě. S ním jsme nakonec oba zápasy zvládli a postoupili,“ připomněl Krátoška.

Kvalitou přirovnal Zug k nejlepším týmům v soutěži.„Myslím, že jsou srovnatelní třeba i s Frölundou,“ připomněl švédský celek, který vyhrál tři z dosavadních pěti ročníků, „musíme se na to zase dobře připravit a udělat vše, abychom měli do odvety co možná nejlepší pozici.“

Čtvrfinále Ligy mistrů ● V úterý se hraje zápas mezi hradeckým Mountfieldem a švýcarským Zugem, 18 hodin v Hradci.

● Utkají se druhý tým základní skupiny H (Hradec za švédskou Frölundou) s vítězem skupiny B (před Plzní a finskou Hämeenlinnou).

● Hradec by mohl být téměř kompletní, včera byli na seznamu marodů jen obránci Cibulskis a Gaspar.

● Odveta se ve Švýcarsku odehraje přesně za týden v úterý 10. prosince, začátek v 19.45.

● Lepší z této dvojice v semifinále narazí na lepšího ze zápasů mezi Djurgaardenem a Mnichovem, další dvojice tvoří Biel - Frölunda a Lulea - Lausanne.

● Vítěz šestého ročníku Ligy mistrů získá prémii 425 tisíc eur (téměř 11 milionů korun).

Hokejisté Zugu mají aktuálně velmi dobrou formu, byť švýcarské lize zatím nekralují. Pětkrát po sobě nyní ale bodovali, z toho čtyřikrát vyhráli, na vedoucí Curych ztrácejí devět bodů, mají ale dva zápasy k dobru.

A již zmíněný Kovář? Devětadvacetiletý útočník k postavení týmu přispěl třiadvaceti kanadskými body za sedm branek a 16 asistencí, to vše ve třiadvaceti zápasech.

Zug se v Lize mistrů v této sezoně konfrontaci s českým soupeřem absolvovali - ve skupině porazili doma Plzeň 5:2, na západě Čech prohráli 1:2 po samostatných nájezdech. Na úvod vyřazovacích bojů Zug přešel před finskou Tapparu Tampere po výsledcích 3:3 a 3:1.

Hradec do úterního zápasu půjde přece jen v příjemnějším rozpoložení, než v jakém byl ještě před pár dny. V extralize za sebou má vydařený konec minulý týden, v němž ve třech zápasech získal šest bodů, když poslední dvě utkání vyhrál. „Jsme rádi za každý bod, i když víme, že hra ještě není ideální, to si nemusíme nalhávat, stále je co zlepšovat,“ uvedl k tomu hradecký asistent.

Pro Mountfield je dnešní zápas dalším průlomem do klubové historie. Při dvou předcházejících účastech v Lize mistrů totiž nepostoupil ze základní skupiny, k letošnímu postupu pak už přidal další, a to sice z osmifinále. Zvládne i vstup do čtvrtfinále?