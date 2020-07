Hokejový obránce Šulák mění ve Finsku dres, posílil Kärpät Oulu

Šulák by měl pomoci nahradit v Oulu mezeru po odchodu krajana Jakuba Krejčíka, který byl s 30 body z 44 utkání nejproduktivnějším obráncem Kärpätu. Přestoupil do Jokeritu Helsinky do Kontinentální ligy.

Ve Finsku Šulák obleče dres třetího klubu. V ročníku 2017/18 byl zapůjčen z Detroitu do Pelicans Lahti a v druhé polovině loňského roku zamířil po konci angažmá v Čerepovci v KHL do Kouvoly. V jejím dresu si připsal v 31 duelech 16 bodů za sedm branek a devět asistencí.

„Libor je hráč s mezinárodními zkušenostmi, který hrál na mistrovstvích světa. Je to velice vítaná posila, který svým bruslením a pohybem zapadne do našeho stylu hry. Má v této lize zkušenosti a ukázal v ní, že patří mezi špičkové hráče,“ řekl klubovému webu sportovní manažer Kärpätu Harri Aho.

Účastník světových šampionátů z let 2017 a 2018 Šulák má na kontě ve finské lize 76 utkání a 48 bodů za 16 branek a 32 asistencí. V KHL si připsal při krátkém působení v Severstalu v 19 duelech gól a přihrávku.

„Kärpät je jedním z nejlepších klubů v Evropě. Je to pro mě krok správným směrem. Tým hraje stylem, který mi vyhovuje. Tato liga mi vyhovuje, hraje se v ní rychlý a kontaktní hokej,“ prohlásil Šulák.

Šulák si o pozornost v Detroitu řekl při angažmá v EBEL v dresu Znojma a v květnu 2017 podepsal s Red Wings jako nedraftovaný volný hráč dvouletou dvoucestnou smlouvu. V NHL se dočkal v ročníku 2018/19 šesti duelů, v kterých nebodoval. Působil na farmě v Grand Rapids v AHL.