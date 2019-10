Liberečtí hokejisté nastoupí v Německu o naději v Lize mistrů

Do osmifinále evropské soutěže postoupí dva týmy z každé skupiny. Bílí Tygři jsou v té své zatím až třetí – za vedoucí švédskou Luleou a Augsburgem.

A právě zápasy s německým soupeřem rozhodnou o tom, jestli Liberečtí projdou do play off. Dnes se hraje v Augsburgu, domácí odveta je na programu příští středu. „Čeká nás klíčový zápas pro to, abychom mohli postoupit, takže do Německa vyrážíme v plné zbroji a nachystaní na to, že musíme vyhrát,“ řekl liberecký trenér Patrik Augusta.

Liberec zatím v letošním ročníku ve skupině C ve čtyřech zápasech nasbíral jen čtyři body za domácí výhru nad severoirským Belfastem a prohru v prodloužení se švédskou Luleou. Venku s oběma soupeři prohrál.



Tabulku vede s osmi body Lulea jen o skóre před Augsburgem. Šance severočeského týmu jsou však pořád otevřené. Musí však Němce v obou zbývajících zápasech porazit, a to nejlépe v základní hrací době. Dvě dvoubodové výhry by nestačily.

Hokejisté Liberce se musí vypořádat s náročným programem. V české extralize hráli po oba víkendové dny – v Kladně 3:5, doma s Olomoucí 2:0 – a v Augsburgu je tedy dnes čeká už třetí zápas během čtyř dnů. Do Německa vyrazili autobusem už včera.

„Máme teď trochu nahuštěný program, na odpočinek není moc času. Ale já věřím, že to zvládneme, fyzicky jsme dobře připravení,“ řekl brankář Marek Schwarz, který v neděli odchytal první celý zápas v sezoně a udržel čisté konto. „Je dobré, že v Lize mistrů pořád žijeme a byla by paráda, kdyby se podařilo postoupit.“

Zatímco Liberec vede českou extraligu, Augsburgu se vstup do sezony moc nepovedl a v tabulce německé ligy je až dvanáctý.