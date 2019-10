Schwarz zase čaroval: Čekal jsem co z nich vypadne, komentoval nájezdy

Bílí Tygři v Německu zvítězili 3:2 na nájezdy a připsali si do tabulky skupiny C dva body. K postupu mezi nejlepších 16 týmů evropské soutěže potřebují v posledním kole doma s Augsburgem vyhrát v základní hrací době.



„Za týden to musíme dokončit,“ burcuje útočník Adam Musil, který dal v úterý večer v Augsburgu v závěru prostřední části druhý gól Tygrů. Nadějné vedení 2:1 však Liberečtí neudrželi, a jelikož rozuzlení nepřineslo ani prodloužení, vyrovnanou bitvu musely rozhodnout samostatné nájezdy.

V nich se povedenými střelami do horního růžku prosadili liberečtí útočníci Rostislav Marosz a Michal Bulíř, zatímco domácí exekutoři ztroskotali na brankáři Schwarzovi.

Ten nastoupil v roli jedničky v sezoně teprve podruhé a znovu si vedl znamenitě. V neděli při extraligové výhře nad Olomoucí 2:0 udržel čisté konto, v Lize mistrů v Augsburgu čelil hned 42 střelám, z nichž za záda propustil jen dvě. Blýskl se skvělou statistikou 95 procent úspěšných zásahů a patřil k největším postavám utkání.

„Je to skvělé, ale znovu to byla týmová práce. Kdyby tam přede mnou ti kluci nebyli, nešlo by to,“ řekl zkušený gólman skromně. „Škoda, že jsme dostali gól těsně před koncem. Mohlo to být hotové mnohem dříve a za tři body, což by bylo ještě lepší. Ale dva body jsme potřebovali, máme je, takže dobré.“

Schwarz řešil nebezpečné situace před svou brankou s obdivuhodným klidem – a že jich bylo! Jen v prodloužení zabránil skoro jistému gólu při střelách Frasera a Payerla. Nakonec zničil naděje domácích střelců v nájezdech, v nichž za svá záda nepropustil jedinou střelu.



„Snažil jsem se co nejdéle čekat, co z nich vypadne. Vždycky to dopadlo dobře pro mě, navíc jednomu hráči puk úplně ujel. Dali jsme gól, takže jsem v dalších sériích nebyl tolik pod tlakem a bylo to pro mě jednodušší,“ vrátil se liberecký brankář k důležitým chvílím bitvy v Augsburgu.

„V nájezdech jsme byli šikovnější a náš gólman byl excelentní,“ konstatoval trenér Patrik Augusta. „Pro fanoušky to byl vzrušující zápas. Atmosféra byla skutečně výborná. Já jsem v Německu hrál a už jsem skoro zapomněl, jaké to je, když zpívá celá aréna. A neztratili se ani naši fanoušci.“

V tabulce skupiny C Ligy mistrů zůstali hokejisté Liberce třetí, druhému Augsburgu se však přiblížili na tři body. Pokud ho v závěrečném utkání příští středu doma porazí, prosmýknou se na poslední chvíli na druhé postupové místo za švédskou Luleu.

Po dlouhé osmihodinové, ale radostné cestě autobusem z německého Augsburgu se musí hokejisté Liberce dát zase rychle dohromady. O víkendu je čekají dva venkovní zápasy extraligy – zítra v Pardubicích, v neděli v Brně.